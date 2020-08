Voar pelo Mondego

Passeio | 24 ago. | M/0

Há uma nova atração em Oliveira do Hospital, mais concretamente na Freguesia de Seixo da Beira: o Baloiço das Antas P’ro Mondego. A ideia surgiu em tempo de confinamento e chegou mesmo a tempo de premiar os visitantes com uma vista deslumbrante para o rio Mondego em tempo de férias.

Mil e uma diversões no Sportagua

Parque Aquático | 25 ago.: 10h-19h | M/0

Existe desde 1989 em Peniche e é um dos Parques Aquáticos mais antigos do País. Em 2020 tem novidades: sunsets, novo bar de cocktails, insufláveis e um local de festas para crianças. Ainda está a tempo de experimentar!

Um bocadinho de TV: especial melhor amigo do Homem

Cinema | 26 ago.: 11.20h-17.45h | M/6

No dia 26 de agosto celebra-se o Dia Mundial do Cão e o Canal Cinemundo apresenta, neste dia, uma programação dedicada ao melhor amigo do Homem. A partir das 11.20h, reúna a família em frente à TV e assista a alguns dos patudos mais leais do cinema.

Há luz na noite do Parque de Serralves

Visita Noturna | 27 ago.: 21.30h-00h| M/0

Na sua 6ª edição, o Há Luz no Parque assume-se como uma oportunidade para conhecer a magia do Parque de Serralves numa perspetiva dinâmica noturna. O conceito do Há Luz no Parque 2020, com desenho de luz de Paula Rainha e Joana Mendo, aborda propostas de iluminação de caráter celebratório, lúdico e festivo que levam à (re)descoberta da relação luz/natureza com o enquadramento do Parque de Serralves.

À descoberta das aves do Tejo

Passeio | 28 ago.: 9h-19h | M/0

O EVOA situa-se na Reserva Natural do Estuário do Tejo. Aqui o visitante pode apreciar mais de 100 espécies de aves no seu estado selvagem. A experiência começa ao entrar na Lezíria Sul de Vila Franca de Xira: no contraste entre paisagens, na conjugação da tradição com a inovação e, é claro, na variedade de espécies que se alimentam ou refugiam nas valas, campos agrícolas, incluindo os arrozais, e pastagens da lezíria, dando as boas vindas a todos os que percorrem este espaço fascinante!

Visita monstruosa ao Dino Parque da Lourinhã

Parque temático | 29 ago.: 10h-19h | M/0

Este verão, no parque mais jurássico de Lisboa, as novidades são “monstruosas” e prometem dar continuidade ao valor tanto pedagógico quanto lúdico que caracterizam o Dino Parque da Lourinhã.

Bons domingos pelas ruas do Porto

Desporto | 30 ago.: 9.30h-12h | 6-12

Os domingos de agosto dão outra vida às ruas da cidade do Porto com animação e atividades desportivas para toda a família. A oferta inclui programas para os mais novos como skate, mini golfe, esgrima, entre múltiplas outras atividades, que constituem programas a custo zero, ao longo de todo o mês, para toda a família.