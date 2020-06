O maior museu a céu aberto do mundo: o Inhotim

Passeio Virtual | 15 jun. | M/0

Numa viagem virtual promovida pelo Google Art Project, pode caminhar pelos jardins e galerias do Inhotim sem sair de casa. O Institudo Inhotim é um dos lugares mais incríveis de Minas Gerais, no Brasil, considerado o maior museu a céu aberto do mundo com um acervo artístico contemporâneo em 96 hectares de área com exposições.

Arte com fantoches

Espetáculo | 16 jun.: 16h | M/0

Viaje até à ilha da Madeira sem sair de casa, para assistir a um espetáculo de fantoches que vai animar os mais pequenos. A Associação Nuvem Aquarela, em conjunto com o projeto “A Cultura Que nos Une” e o departamento de cultura da Câmara Municipal do Funchal apresenta a peça “O Semeador”.

Há Cidades Debaixo de Água no CCB

Oficina | 17 jun.| | M/0

A oficina "Existem Cidades Debaixo de Água" desdobra-se num livro digital de aventuras do cavalo-marinho Hippo. Nesta aventura, o Hippo ficará a conhecer os recifes de coral no Brasil, a sua importância para o Oceano e para os três novos amigos que aí fará.

Puxe a brasa à sua sardinha!

Desafio | 18 jun. |M/0

Junho é o mês dos Santos Populares e a sardinha assada é a rainha destas festas cheias de cor e alegria. Ponha a criatividade a mexer e personalize uma t-shirt com sardinhas.

Virtual Júnior pela Puzzle Room

Escape Room | 19 jun. | 8-14

A Puzzle Room apresenta um Escape Room remoto para crianças. Este jogo é um Live Video Escape Room e é jogado em tempo real e totalmente online. A família unida, no conforto do seu lar ou escola, vai ser as mãos e o cérebro do Game Master, que está fisicamente na sala a executar as instruções.

Quem quer casar com a Carochinha?

Teatro | 20 jun.: 18h | M/2

A Fábrica de Braço de Prata recebe a companhia Cativar e, por entre várias peripécias muito divertidas, a história tradicional da Carochinha e do João Ratão. Ajudar a Carochinha a encontrar um par, a descobrir as qualidades de cada pretendente é o que se vai fazer neste espetáculo.

Não acordes o dragão no MAAT

Oficina | 21 jun.: 11.30h | M/6

Nesta oficina, os miúdos vão poder brincar e aprender sobre energia elétrica. Com fios, chaves e parafusos, vão construir um circuito elétrico simples. E depois testá-lo num desafio de perícia e concentração.

