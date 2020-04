Jardim de infância à distância

Aulas | Conservatório de Música de Sintra | 27 abr.: 9h | M/0

De 27 a 30 de abril, partindo da história "Não tens nada para fazer?", de Rocio Bonilla, a equipa do Jardim de Infância, do Conservatório de Música de Sintra, apresenta a sua metodologia de trabalho por projeto, lançando diariamente um conjunto de propostas que transmitem um pouco da sua forma de estar, ser e crescer.

Ateliê de máscaras no Alegro

Oficina | Alegro Alfragide | 28 abr. | M/3

As atividades para a família nos centros comerciais Alegro estão de volta, mas agora em formato digital a partir das redes sociais e do website. Durante os meses de abril e maio, vão ser lançados vídeos com atividades Miúdos Alegro, Clube Costura e My Style, para que todos se possam entreter e divertir em casa. A 28 de abril é dia de ateliê de máscaras.

Celebrar o Dia Mundial da Dança

Espetáculos | Companhia de Dança de Almada | 29 abr. | M/0

No dia 29 de abril vai poder dançar à vontade com a Companhia de Dança de Almada, que vai “entrar” em sua casa com um programa animado: inclui a partilha de vídeos e atividades online, destinados quer ao público em geral, quer à comunidade de bailarinos e aos alunos com os quais está envolvida.

Visita virtual ao som da música mecânica

Museu | Museu de Música Mecânica | 30 abr. | M/0

Junte a família e façam uma visita virtual ao Museu da Música Mecânica, para explorar, descobrir e ouvir uma coleção única em Portugal de caixas de música, fonógrafos e gramofones.

Curso de preparação para o parto online

Workshop para pais | Bebés e Barriguitas | 1 mai.: 14h

O curso de preparação para o parto e parentalidade destina-se a grávidas (e seu acompanhante), a partir das 21 semanas de gestação (após a realização da ecografia morfológica). É constituído por sessões de acompanhamento com uma duração média de 120 minutos (3 sessões).

Dinos & Paleontólogos

Sessões educativas | Dino Parque Lourinhã | 2 mai.: 11h | M/0

Na ótica de entreter as famílias criando conteúdos didáticos, o Dino Parque, nas suas redes sociais e no seu site, está a desenvolver vídeos DIY (Do It Yourself), desenhos, quizzes e jogos. A mais recente ação são as sessões Live, através da plataforma Zoom com o quadro: “Dinos & Paleontólogos”, em que, durante as próximos sábados, pequenos e graúdos podem aprender mais sobre o fantástico mundo dos Dinossauros e da Paleontologia.

“A Mamã e Eu”

Hora do Conto | Mar Shopping Matosinhos | 3 mai.: 11h-12.30h | M/0

O programa de domingo de manhã entra agora pela sua casa adentro, via online. Só tem de aceder a página de Facebook do MAR Shopping Matosinhos. Para comemorar o Dia da Mãe há uma ternurenta história de “A Mamã e Eu”, que fala de um pequeno ursinho que adora a sua mamã.