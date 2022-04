Ir para fora cá dentro. Aproveite o fim de semana prolongado para umas miniférias nas regiões mais bonitas de Portugal

Um parque nacional único | Gerês

No Norte de Portugal, encontra-se o Gerês, um destino obrigatório para aventureiros de todas as idades. Não é por acaso que o Parque Nacional da Peneda-Gerês é a única área protegida portuguesa a receber a classificação de parque nacional. Vales profundos e encaixados suportam uma rede hidrográfica que serve de lar a diversas formas de vida e vivências. De cascatas a miradouros e aldeias, por aqui há planos para agradar a todos os gostos.

Entre vales e cascatas | Curia

No centro de Portugal, surge a aldeia da Curia, conhecida pelas suas termas e surpreendente beleza natural. Vale a pena descer a pé até ao Vale dos Fetos, lar de um dos maiores fetos da Europa. Não se esqueça de observar a Fonte Fria, uma cascata em escadaria de pedra, alimentada por nascentes naturais. Conhecer Anadia ou os tesouros escondidos da vila do Luso são também pontos recomendados.

Rota da Bairrada

Magia da serra | Serra da Estrela

Com ou sem neve, a Serra da Estrela será sempre um dos lugares mais mágicos de Portugal. Além das bonitas paisagens montanhosas, os visitantes podem explorar as aldeias à volta, aventurando-se por Seia ou Unhais da Serra. O Centro de Interpretação da Serra da Estrela e o Museu do Pão são algumas das melhores valências culturais para conhecer a cultura da região. Uma serra que esconde inúmeros encantos.

Viagem a uma aldeia feita de xisto | Côja

Localizada à entrada da Serra do Açor, Côja é uma das belas Aldeias de Xisto, situada no Município de Arganil. Por aqui, encontra uma vila escondida no meio da Natureza, rica em fauna e flora diversificada. É ladeada pelo rio Alva, com acidentes geológicos peculiares, como a Fraga da Pena. Entre as infraestruturas de pedra, surge ainda a Praia Fluvial de Côja, classificada com bandeira azul.

Ir a Sintra no Alentejo | Castelo de Vide

Castelo de Vide é conhecida como a “Sintra do Alentejo”, uma vila que deslumbra todos os que a visitam, desafiando-o a sair da sua zona de conforto. Mil aventuras aguardam miúdos e graúdos, à semelhança de explorar a fundo a cultura judaica, dormir dentro das muralhas do castelo ou descobrir o Marvão, repleto de vistas desafogadas. A serra de São Mamede, com direito a neve no inverno, é a cereja no topo do bolo de uma grande jornada.