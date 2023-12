Independente Comporta, o alojamento que se assemelha a uma aldeia e um convite para desligar dos estímulos da cidade

Para aqueles que conhecem, ou mesmo os que não conhecem, quando há uma década surgiu o primeiro The Independente, na época no Príncipe Real, recorda-se que era o sítio onde todos queriam ir. O que tinha um hostel de tão especial que tanto os viajantes, como locais queriam ir? Durante um tempo tornou-se um ponto de paragem quase obrigatório, com conceitos como o The Decadente e, mais tarde, o The Insólito.

Ao longo dos anos o sonho de quatro empreendedores - Duarte, Martim e Bernardo D’Eça Leal e Afonso Queiroz - transformou-se em grupo e outras localizações foram sendo adicionadas. Uma das mais recentes, que se encontra fora de Lisboa, é o Independente Comporta. “Criamos espaços para viajantes e não para turistas, sítios onde também gostaríamos de ir”, assegura Duarte D’Eça Leal, resumindo a jornada de uma década, e destacando que a experiência num alojamento é tudo. “Uma coisa tão simples, que fazemos no momento do check-in, é perguntar como correu a viagem. A resposta que os clientes nos dão são pistas e é aí que podemos fazer a diferença”.

créditos: Kerry Murray

Como se de uma aldeia se tratasse, a proposta passa por trazer para a Comporta os amantes da natureza, que tenham interesse em explorar a zona. E se estamos em 2023, alinhados com questões de eficiência energética, sustentabilidade e atenção ao desperdício. Exemplo disso é o facto de se incentivar os hóspedes para trazerem as suas próprias garrafas de água que podem ser cheias nas várias fontes disponíveis na propriedade.

No total falamos de 34 villas, desde estúdios a casas com cinco quartos, e 40 quartos de hotel, dois restaurantes, piscina exterior, um bar, um spa com ginásio e piscina interior, e ainda um salão multiusos, distribuídos por 12 hectares. De acordo com Duarte D’Eça Leal, este espaço, conhecido como Casão, tanto pode servir para momentos de convívio e de passagem dos hóspedes, como para as aulas de yoga ou para eventos privados como casamentos ou festas de aniversário.

créditos: Kerry Murray

Os quartos são inspirados nas decorações típicas alentejanas, como as arandelas de cerâmica feitas à mão na vizinha Melides, os candeeiros de tecidos feitos à mão, de Évora, as obras de arte sob a forma de tapetes suspensos, feitos por tecelões alentejanos. Mas há mais referências nacionais como os jarros e as canecas em grés, os tapetes dos quartos feitos de garrafas PET recicladas, as cadeiras de vime do Algarve, os produtos de higiene pessoal 8950 e as diferentes peças feitas de madeira sustentável certificadas.

No que à alimentação diz respeito, há dois espaços pensados para o efeito: o Maroto, que privilegia a gastronomia local e ingredientes da terra e do mar, com opções à carta e onde são também servidos os pequenos-almoços; e o Boia, o bar de apoio à piscina, que funciona de março a outubro, com um menu mais leve, à base de pizzas, saladas, sumos, cocktails e vinhos, que no Independente Comporta foram escolhidos a dedo por Samuel Garas, Wine Director do grupo.

Restaurante Maroto. créditos: Kerry Murray

Outro ex-libris do Independente Comporta é o Aura Spa, da responsabilidade de Filipa Santos, que oferece tratamentos diferenciadores, com produtos da região, à base de arroz, sal e areia, além das massagens de assinatura. Há ainda tratamentos terapêuticos centrados na energia, como a cura através de som, shiatsu e massagens Ayurvédicas Sindhu.

créditos: Kerry Murray

Independente Comporta Morada: N-261-1, Estrada das Bicas, Marco da Saibreira, Bicas, 7570-337 Grândola

Reservas: frontoffice_ico@independente.eu / +351 912 301 047

Este é um local inclusivo, para todos os tipos de hóspedes, mas que é bastante apelativo para famílias, por toda a sua envolvência. O Independente Comporta foi inaugurado a 1 de agosto deste ano, mas oferece ao hóspede descanso e bem-estar para o ano inteiro. Uma boa forma de explorar a região, fora do período de maior afluência, num convite ao contacto com a natureza, com atividades adicionais como andar a cavalo, stand-up padlle, aulas de surf ou passeios de bicicleta. Está prevista uma expansão já no próximo ano, com a chamada fase dois.

O SAPO Lifestyle esteve no Independente Comporta a convite do grupo Independente.