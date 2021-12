A 8950 apresenta um perfume de frescura acidulada – melissa [erva-cidreira] e rosmaninho, tons quentes e doces de alfarroba e murta, e o indelével aroma da esteva, que, emulsionados em aloé vera, glicerina vegetal, óleo de grainha de uva e outras substâncias de origem natural, dão origem a um sabão líquido, um champô e um creme de corpo apresentados em frascos de cerâmica de Alcobaça. Na linha pode ainda encontrar-se um conjunto de acessórios indispensáveis, como escova de dentes em bambu, pasta dentífrica biológica, bálsamo labial, touca de banho compostável, cotonetes e discos de algodão biodegradáveis.

O nome é inspirado no código postal de Castro Marim e a ideia foi criada por Eglantina Monteiro, que surgiu pela falta de amenities sem químicos no mercado hoteleiro para equipar o seu agroturismo ecológico, a Companhia das Culturas. Ciente de que o que havia não estava de acordo com os ideais de sustentabilidade do hotel, pois eram produtos com muitos químicos, e embalados em plástico, criou a 8950. Uma linha de produtos para hotelaria saudáveis para a pele e para o ambiente, pois todos os acessórios são biodegradáveis e as embalagens são reutilizáveis.

O aroma, produzido com óleos essenciais e extractos de plantas autóctones da região algarvia – Serra do Caldeirão, Barrocal e Sistema dunar – afeiçoado por Lourenço Lucena para a 8950, conjuga plantas alimentares, com medicinais e de cosmética: alfarroba [Ceratónia síliqua] esteva [Cistus ladanifer] murta [Myruts communis] funcho do mar [Crithmum maritimum], alecrim [Rosmarinus officinalis] e macela [Helychrysum stoechas].

À parte a alfarroba, as demais são espécies muito conhecidas em Portugal. Ao convocá-las para a criação de um perfume de amenities, uma equipa de especialistas oferece o que acolhe esta marca, o que há de mais subtil e indelével num lugar: o ar da terra.

Os produtos estão à venda para hotelaria e público em geral e podem ser encontrados na Companhia das Culturas e na loja do Hotel Vila Joya em Albufeira.

A criadora da 8950

Eglantina Monteiro é de origem nortenha, [Porto, 1955], antropóloga e curadora da marca.

Vive e trabalha em Castro Marim e já passou como professora pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e Faculdade de Ciências Humanas e Socais na Universidade do Algarve. Desde 1992 desenvolve trabalho curatorial na zona de fronteira da arte e da antropologia. Reune experiências em Guiné-Bissau, em Alto Rio Negro na Amazónia brasileira mas é em 2008 que, juntamente com Francisco Palma-Dias cria a Companhia das Culturas, um agroturismo em regime de produção biológica, facto muito importante para que, em 2019, crie a marca 8950.

O estilo de vida em que vivemos não é irrelevante para a manutenção do nosso bem estar, muito longe disso, e as nossas vidas seriam muito menos aconchegantes sem um toque de amor e tratamento pessoal.

Hoje a vida corrida longe da calmaria de outrora confronta-nos com desafios diários exigentes que nos colocam perante limites que devem ser contrabalançados com momentos de cuidados pessoais, quer psicológicos quer corporais.

A escolha e opção por produtos de beleza que para além de cuidarem de nós ainda nos transportam para outras dimensões de satisfação pessoal, é o certo.

Os amenities têm esse poder. Tratam-se de produtos de higiene usados em algumas unidades de turismo que têm a função de serem ofertas dedicadas aos hóspedes. Com o aumento da procura turística esta foi uma área de negócio e de produto que se desenvolveu bastante nos últimos anos, ao ponto de criarem não só excelentes produtos como também de embalagens lindíssimas, que podem também elas ser tratadas como um adereço decorativo para a sua casa de banho ou quarto, já que emanam um aroma também ele muitas vezes especial.

Ainda não as usou como elemento decorativo na sua casa, até para se recordar da boa estadia e momentos que viveu em família ou com amigos?

Não tenha vergonha disso!

