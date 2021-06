Em junho, quem reservar entre quatro e seis noites consecutivas num dos 27 hotéis da Vila Galé em Portugal ganha um vale de desconto de até 25€ em combustível da Galp. E para reservas de sete ou mais noites é a dobrar: dois vales Galp com desconto até 25€. A oferta é automática, ou seja, assim que faça o check in, o cliente receberá os vales de desconto no endereço de email associado à sua reserva.

“Com esta campanha, queremos apoiar as famílias portuguesas e dar um incentivo a todos os clientes que se deslocam de carro para o seu destino de férias. Esta também é uma forma de contribuirmos para estimular o turismo interno, tendo em conta que lançámos recentemente vários roteiros Vila Galé, que são percursos temáticos pelo país. Por exemplo pelo interior, pelo Alentejo, pensados para famílias ou para viajar a dois. Uma vez que tanto a Vila Galé como a Galp têm presença em todo o território, conseguimos facilitar a deslocação e o alojamento”, salienta a diretora de Marketing da Vila Galé, Catarina Pádua.

Esta campanha é válida para reservas efetuadas até 30 de junho no site da Vila Galé ou através do centro de atendimento e reservas, pelo email portugal.reservas@vilagale.com ou pelo telefone (+351) 212 460 650. Aplica-se a estadas até 31 de dezembro de 2021. Também os vales da Galp poderão ser descontados em abastecimentos – 50 cêntimos/litro até 50 litros - até 31 de dezembro de 2021, nos postos aderentes em Portugal Continental e ilhas da Madeira e Açores.

Novas experiências em família

Visitar o Palácio e o Parque da Pena em Sintra, dar um passeio de tuk tuk por Lisboa ou Braga, conhecer a Sé de Évora, explorar o Museu Nacional Machado de Castro em Coimbra ou fazer o cruzeiro das seis pontes no Porto são algumas das atividades de âmbito cultural propostas pela Vila Galé, combinadas com duas noites de alojamento nos hotéis do grupo existentes em cada cidade. Os preços por pessoa em quarto duplo standard com pequeno-almoço começam nos 109€.

Quanto às experiências em família, destacam-se a observação de estrelas no Alentejo (Évora e Elvas) e na Serra da Estrela, entradas em vários espaços como o aquário Sea Life no Porto, o Museu do Ar em Sintra, o Planetário de Lisboa ou o Portugal dos Pequenitos em Coimbra, ou ainda a participação num workshop sobre fazer pão no Douro. Com preços desde 236€, incluem estada e atividades para dois adultos e uma criança até aos 12 anos.