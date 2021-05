Hotéis perfeitos para ir com os miúdos: precisa de ideias?

Ter filhos não tem de significar deixar de ir de férias e de fazer algumas escadinhas para dormir fora de casa, aproveitar os locais luxuosos, confortáveis e sossegados, preparados para verdadeiros momentos de descanso, mesmo com as crianças.

Para fim de semana ou para férias, há hotéis, pousadas e resorts que tentam facilitar a vida dos pais, com infraestruturas preparadas para os mais pequenos, onde estes podem saltar, pular, correr nos corredores, ao ar livre em contacto com a Natureza e, até tirar férias dos pais.

Martinhal Family Hotels & Resorts

O Martinhal Family Hotels & Resorts é a opção perfeita para as suas férias de verão em família. As famílias são a maior preocupação do grupo Martinhal e tudo está projetado para as receber.

Desde alojamentos familiares de alta qualidade, restaurantes, bares, serviço concierge para bebés, clubes infantis a atividades de lazer, o Martinhal permite que as famílias passem tempo juntos num ambiente de cinco estrelas. As crianças são especialmente bem-vindas no Martinhal Quinta Family Resort, Martinhal Lisbon Cascais Family Resort Hotel e Martinhal Sagres Beach Family Resort Hotel.

créditos: Michael Reusse

Vila Galé Clube de Campo

O Vila Galé Clube de Campo tem oito dezenas de quartos, entre os quais algumas suites em duplex. Dispersos por edifícios baixos e compridos, cada um tem acesso a uma área privada ao ar livre que, apesar de pequena, chega para apreciar os céus do Alentejo em noites estreladas.

A decoração é despretensiosa e o ambiente descontraído, como se espera de uma grande casa que recebe as famílias com gente pequena de braços abertos.

Das várias atividades disponíveis no Vila Galé Clube de Campo, há uma que se sobrepõe, literalmente, a todas as outras – viajar de balão de ar quente. Os voos de balão estão inteiramente dependentes das condições do tempo, e o verão é, de longe, a época mais propícia para estas aventuras.

Aqualuz Troia: Mar & Rio

Um paraíso natural – Troia, a menos de uma hora de Lisboa, seguido de uma curta travessia de ferry pelo rio Sado. Para pernoitar, escolha o Aqualuz Troia Family Hotel & Apartments, o local ideal para passar bons momentos em família. O Aqualuz Troia Family Hotel & Apartments é um espaço pensado para toda a família, com privacidade, modernidade e conforto.

Localizado a menos de uma hora de Lisboa, seguido de uma curta travessia de ferry pelo rio Sado, neste local encontra um imenso paraíso num espaço completamente natural e ideal para os miúdos.

créditos: Reservados

Hotéis Novotel

Torne a sua viagem mais fácil e tranquila com os programas em família, explore, entenda e divirta-se!

Os hotéis Novotel estão localizados no coração dos principais destinos turísticos, em zonas que permitem desfrutar de uma ampla variedade de atividades para toda a família: parques zoológicos, aquários, museus interativos, parques temáticos, caminhadas, etc.

Estas são experiências, para crianças e pais, que irão com certeza oferecer momentos de cumplicidade e diversão.

Epic Sana Algarve

Um hotel resort de 5 estrelas, localizado junto à praia da Falésia, com um design moderno e ideal para umas férias em família.

O Epic Sana Algarve coloca à disposição dos seus clientes diversas facilidades e comodidades que tornarão a estadia agradável e inesquecível.

De entre os serviços que o hotel dispõe destacam-se as 5 piscinas exteriores (3 para adultos e 2 para crianças), as ofertas do Spa e Fitness Center, uma piscina interior aquecida, Baby Center, Kids Club, um campo polidesportivo, 3 restaurantes e 2 bares.

Pousadas de Portugal

Lugares que oferecem às famílias uma fascinante viagem pela nossa cultura, onde há sempre uma história ou lenda para contar, uma tradição ou um segredo para revelar.

De castelos a palácio, as Pousadas de Portugal são verdadeiros tesouros da história, locais que apelam aos sentidos e convidam a descansar.

Esta cadeia de turismo e cultura permite desfrutar da diversidade de tradições de cada região em que se localizam e visitar o nosso país de Norte a Sul com a máxima comodidade e mínimo esforço para as famílias.