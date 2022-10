Este ano, ao longo do verão, o Sea Salt Collective ergueu-se uma vez por mês para celebrar criadores, marcas e artistas locais, no ambiente descontraído do You and The Sea. Na última edição do ano, a 29 e 30 de outubro, estarão presentes, entre outros, a Indigo Bioapothecary (com produtos de botanical care), os Monja (com pão com massa sourdough), a Muxima e a Peachy (com biquínis feitos à mão), a Femo Factory (com quilhas de madeira para pranchas de surf), mas também a Azul Terra (com cerâmicas feitas à mão), e o fotógrafo Jeffrey Vonk a vender alguns dos seus retratos.

No programa há também espaço para workshops de ioga, pilates, skate, handmade tiles, massagem facial Kobido e massa sourdough. O filme escolhido para o fim de tarde de Domingo adequa-se à época do Halloween: “Beetlejuice”, de Tim Burton.

A equipa do Jangada irá preparar um menu exclusivo para este fim de semana, a acompanhar cocktails. Para os mais pequenos haverá pinturas faciais, storytelling, oficinas de artes criativas com a Mariqosa, algumas surpresas alusivas ao Hallowwen e uma rampa de skate com vista para o mar.

A entrada no evento tem o valor de 3 euros (os hóspedes do hotel, membros do Salt Studio e crianças até aos 12 anos não pagam) e os amigos caninos são bem-vindos. O Sea Salt decorre entre as 12h00 e as 23h00.