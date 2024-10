Durante duas horas, no dia 31 de outubro, as personagens dos filmes de terror das décadas de 1980 e 1990 vão ganhar vida fora do ecrã para animar a pista de dança, onde está garantido música com DJ ao vivo e bar. A venda é exclusiva online e a lotação limitada.

Entre as 19h e as 21h, o barco assombrado vai percorrer as seis pontes que unem as cidades de Porto e Vila Nova de Gaia, onde todos vão ser convidados a exibir os disfarces mais assustadores.

Esta experiência acontece no Party Boat, um dos serviços de assinatura da Living Tours, que anima as viagens no rio Douro durante todo o ano. Com capacidade para 80 pessoas, o barco é panorâmico, assegurando as condições de segurança e de conforto, até nos dias mais frios e chuvosos, como pode acontecer no último dia de outubro.

O “The Fear Cruise” tem encontro marcado no Cais Living Cruise, na Avenida de Ramos Pinto, 710, em Vila Nova de Gaia. Os bilhetes podem ser comprados através do site da Living Tours e os preços são de 29€ por pessoa. No bilhete está incluída a oferta de uma bebida branca (Gin Tónico ou Porto Tónico) ou de duas bebidas leves (cerveja, coca-cola ou água).