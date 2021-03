Quando o bebé diz a primeira palavra, seja ela "papa" ou "papá", a emoção é grande e não há margem para outra interpretação: os pais confiam piamente que eles já sabem quem são os seus progenitores e estão a chamar por eles.

Segundo alguns especialistas, é por volta dos 12 meses que o bebé começa a emitir sons, a tentar dizer as palavras que os pais ou as pessoas próximas mais dizem. Aos 2 anos, repete os vocábulos que ouve e diz frases simples com duas ou quatro palavras e aos 3 anos consegue transmitir informações mais complexas, como a sua idade.

Em alguns casos, a fala do bebé pode demorar mais tempo para ser desenvolvida, especialmente quando não é estimulada. Por isso, reunimos sete atividades divertidas que podem ajudar os seus bebés a começar a falar.

1. Músicas e histórias

É mais simples do que parece, mas fundamental para o desenvolvimento da fala dos mais pequeninos. Cante para e com o seu bebé, conte histórias, a partir de livros ou até que fluam da sua imaginação. Crie estes hábitos que ajudam os seus bebés a falar. Pode ver aqui algumas sugestões de histórias para estímulo da fala.

2. Completar palavras

Diga o início de uma palavra e deixe que o seu filho complete o resto. Uma brincadeira simples, que toma apenas alguns minutos do dia e que ajuda o seu filho a descobrir as novas combinações de sons. Novos sons trazem novas formas de ajudar o bebé a falar.

3. Gaguejar

Ao gaguejar as palavras, dizendo-as de forma imperfeita e calmamente, pode ser uma das primeiras formas que o seu bebé tem de repetir um som que ouviu e descobrir se faz sentido para o adulto, construindo, assim, uma ponte de comunicação.

4. Fazer caretas

Esta brincadeira vai ajudar os seus filhos a trabalhar os músculos, seja através das cordas vocais, da língua e da face. Brinque com as caretas e estará a contribuir para uma boa dicção.

5. Leitura labial

Adequado para crianças de 2 anos. Nesta brincadeira, os bebés não vão responder ou descobrir a palavra que está a dizer, mas a proposta é perceberem que existem vários movimentos que podem fazer com a boca. Eles vão imitá-los e exercitar os músculos.

6. Brincar com onomatopeias

"Ding", "splash", "boom", "crash", "pow", "poof", "bang"! Ao imitar sons da natureza ou ao criar as onomatopeias comuns do dia a dia, como o toque do telefone, o som do carro ou da buzina, também está a ajudar o bebé a desenvolver a fala.

7. Chamada telefónica

Faça chamadas de áudio para o seu bebé, deixe-o atender, tentar reconhecer as vozes, converse com ele. A criança ficará muito contente e irá desenvolver a capacidade de reconhecer as vozes dos familiares e das pessoas mais próximas.