A ilustração sai à rua

Maia | exposição | até 26 fev.

A 11ª edição do UIVO - Mostra de Ilustração da Maia regressa ao norte do país para encher ruas e salas de arte. Na praça adjacente ao Fórum da Maia, encontram-se expostas 16 ilustrações de diferentes autores que encapsulam o espírito da mostra. Privilegia-se, assim, o espaço público enquanto meio de aproximação à comunidade.

Conhecer o fundo do mar

Porto | exposição permanente | 2ª a 6ª: 10h-18h, sáb., dom.: 10h-19h

Quem diria que centenas de espécies marinhas viessem dar à costa no Porto? No Sea Life Porto, miúdos e graúdos podem desfrutar da aquários, dedicados à proteção e conservação de biodiversidade. Entre raias, estrelas-do-mar, peixes-vacas, barbos e muito mais, a diversão é garantida. Não perca ainda a alimentação dos dez pinguins Humboldt.

Pequenos grandes artistas

Torres Vedras | oficina | 8 fev.: 17h-18.30h

A Porta 5 – Espaço Cultural recebe uma divertida atividade de expressão plástica, feita a pensar nos mais novos. A oficina da lua cheia é um espaço de experimentação, onde a criatividade é soberana. Recorrendo a diferentes materiais e temas, as crianças são encorajadas a criar, aproximando-se de autores relevantes da história da arte.

(Re)descobrir a Gulbenkian

Lisboa | jogo | 2.ª a dom.: 10h-18h

Os jardins da Fundação Calouste Gulbenkian são um marco da capital. Agora, pode redescobri-los, através do jogo self-service “50 Tesouros para Procurar no Jardim”. Com a ajuda de um mapa desdobrável, descobrem-se as mais de 50 espécies que habituam este oásis no meio de Lisboa. Quem ficar mais à frente na escala naturalista do jardim, vence!

Fundação Calouste Gulbenkian / Divulgação

Urros, balidos e rugidos

Lisboa | exposição | até 25 fev.: 3.ª a 6.ª: 10h-13h, 14h-18h, sáb., dom.: 11h-13h, 14h-18h

Partindo da encenação de “A Quinta dos Animais” de George Orwell, o LU.CA – Teatro Luís de Camões apresenta a exposição “Urros, Balidos e Rugidos: o protesto gráfico-onomatopeico dos animais”. A ilustradora Carolina Celas e o Gabinete Paratextual juntam-se para dar a conhecer um leque de interessantes cartazes, com curadoria da galeria Senhora Presidenta.