A capital portuguesa prepara-se para acolher, pela primeira vez, a Gala World of Women (WoW), uma iniciativa que une tecnologia, finanças e criatividade num evento dedicado ao papel das mulheres no espaço digital. O encontro decorre a 5 de junho, no Palácio do Grilo, integrado no NFC Summit, e marca um ponto de viragem na missão da WoW: “abrir as portas da Web3 a um público mais vasto e diversificado”.

Sob o tema "Feathers, Fizz & Freedom", inspirado nos exuberantes anos 20, a gala deste ano presta homenagem à liberdade criativa feminina, enquanto se adapta aos novos desafios sociais e tecnológicos. Pela primeira vez, os bilhetes estarão disponíveis ao público em geral, uma decisão estratégica da organização que pretende atrair mulheres curiosas do universo Web2 para o mundo Web3.

“A Gala WoW Lisboa surge num momento crucial da evolução do World of Women. Uma Gala que pretende ser mais do que apenas um encontro de criptomoedas - é uma experiência completa que se desenrola através das câmaras ornamentadas do palácio”, sublinha Adelina Mattera, Diretora de Comunicação da WoW.

Entre os destaques do evento contam-se três palcos com programação exclusivamente feminina, uma masterclass de DJ com Mayan, exposições de arte digital, gastronomia de autor, estações de maquilhagem, leitura de cartas de tarot, e espaços de matchmaking criativo para criadores de conteúdo.

O cartaz musical apresenta nomes como o coletivo Club CCC, P.H.I.L.O.U, Anna Prior e artistas nacionais como Anya e Groove Armada, sem esquecer os sons vintage da banda de jazz 24 Robbers, que promete transportar os convidados para a era dourada do swing.

Segundo o relatório 2024 State of Crypto, a presença feminina no universo cripto desceu para apenas 31%, comparando com os 42% de 2022. Ao mesmo tempo, empresas fundadas exclusivamente por mulheres continuam a captar apenas 2% do capital de risco global, apesar de serem elas a iniciar mais negócios que os homens entre 2019 e 2023.

Para Jordan Zucchiatti, Diretor Artístico da WoW, a gala pretende reimaginar o papel das mulheres na era digital: “Queremos criar um espaço onde as mulheres possam forjar novas ligações e caminhos na Web3, fundindo instalações digitais com o esplendor barroco do Palácio do Grilo”.

A Gala WoW Lisboa surge também na continuidade de um percurso que já angariou mais de três milhões de dólares para organizações sem fins lucrativos, apoiou mais de 500 artistas e lançou séries de retratos como a de Sara Baumann, que homenageiam as mulheres construtoras da Web3.

Com um histórico de presenças de figuras influentes como Gary Vaynerchuk ou Sebastien Borget (cofundador do The Sandbox), a edição de Lisboa promete consolidar o estatuto da Gala WoW como uma referência global no cruzamento entre inovação, arte e impacto social.