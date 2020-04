A música continua!

Espetáculos online

O Grande Auditório da Fundação Gulbenkian mantém-se fechado, mas a música continua a chegar até si, desta vez online. Através do site da Fundação Gulbenkian pode ver ou rever, a partir de sua casa, um variado conjunto de conteúdos: concertos, documentários, vídeos educativos sobre os instrumentos da Orquestra Gulbenkian e os bastidores do Grande Auditório, e playlists no Spotify.

Cinanima: quarentena sem tédio

Festival de Cinema

O Cinanima - Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho abraçou, em conjunto com outras entidades, a missão de animar os mais novos em tempo de quarentena e lançou em canal aberto na plataforma Vimeo todos os filmes realizados no âmbito do projeto Crianças Pime1rº.

Contos online com gato escondido

Hora do conto

Dias em casa pedem muitas histórias. Para manter os miúdos animados, o Facebook e os Intagram da livraria Aqui há Gato vai estar em direto todos os dias, às 11h30 e 21h. Conte com gatos entre uma e outra história.

Beja 360: o novo mapa interativo

Visita Virtual

Através de um computador ou de um smartphone já pode conhecer Beja sem ter de sair de casa. A cidade alentejana tem agora um mapa interativo, que apresenta 24 pontos de interesse da cidade que podem ser visitados a 360 graus.

Mil e uma ideias para brincar em casa com as crianças

Atividades em casa

Passar muitos dias fechados em casa pode chegar a ser cansativo e frustrante até para as crianças. Imaginação e criatividade são as armas necessárias para descobrir como passar o tempo com os seus filhos em casa. Faltam-lhe ideias? Não se preocupe, nós ajudamos.