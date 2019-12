O fim de ano aproxima-se, mas o espírito de Natal mantém-se até ao dia de Reis. No Porto e em Lisboa não faltam espetáculos que prometem tirar o fôlego a crianças e adultos com acrobacias, lendas e muitos truques. O Museu do Oriente recebe os miúdos com atividades e o presépio gigante de Vila Real de Santo António “enche o olho” de qualquer visitante.

Coliseu do Porto é palco de acrobacias Porto | 28 dez.: 17.30h, 21h, 29 dez.: 17.30h Altos voos, trapézio triplo, piruetas e um virtuoso da corda-bamba. O Circo Coliseu Porto está de volta com artistas premiados e números nunca antes vistos. Na pista vai poder ver oito troupes em ação, de países como a Rússia, Canadá, Tajiquistão, Finlândia, Ucrânia e Portugal. Viagem imersiva às lendas da cidade Invicta Porto | 3ª a dom.: 10h-18h Porto Legends - The Underground Experience, criado pelo ateliê OCUBO, continua a atrair milhares de pessoas ao piso zero da Alfândega do Porto para um espetáculo 360º de vídeo mapping que coloca o público a circular livremente por entre lendas e histórias do Porto, narradas por Pedro Abrunhosa e pelo ator britânico Jeremy Irons. Natal a Oriente Lisboa | 28 dez.: 15h "Aos presentes oferecidos pelos três reis magos a Jesus, um outro se lhes juntou, levado por um mensageiro de Deus". O Museu do Oriente recebe a oficina "Um Natal em Timor". A história imaginada por Sophia de Mello Breyner - "Um anjo de Timor" vai ser o guia desta atividade. A magia regressa com novos "truques" Lisboa | Até 5 jan.'20, 5ª a sáb.: 21.30h, dom.: 17h Depois da sua digressão por 21 cidades europeias, Luis de Matos volta a Portugal para apresentar o melhor das suas criações. "Luis de Matos Impossível ao Vivo" regressa numa nova versão ainda mais surpreendente. O mágico português apresenta algumas das suas mais recentes ilusões e traz consigo um novo e extraordinário conjunto de convidados oriundos dos quatro cantos do mundo. Presépio gigante Vila Real de Santo António | Até 6 Jan., 2ª a dom.: 10h-13h, 14.30h-19h A cidade raiana recebe, até ao dia de Reis, 17ª edição do Presépio Gigante que incorpora mais de 20 toneladas de areia ao longo de 230 metros com 5500 figuras. Para dar vida a este presépio foram necessários mais de 40 dias e 2500 horas de trabalho.