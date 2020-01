Máscaras: da Ásia para Vila Nova de Gaia

Vila Nova de Gaia | Até 26 jan.

Termina este fim de semana a possibilidade de apreciar os 74 objetos, provenientes da China, Coreia, Índia, Indonésia, Japão, Sri Lanka, Tailândia e Tibete que estão em exposição na Casa-Museu Teixeira Lopes, em Vila Nova de Gaia. As máscaras pertencem à coleção Kwok On do Museu do Oriente, da Fundação Oriente, que compreende mais de 15 mil objetos.

Entre leituras no Porto

Porto | 25, 26 jan.

Uma leitura encenada a partir do texto “Óscar”, por João Paulo Seara Cardoso. Após a leitura, os atores orientam uma oficina, na qual os participantes tomam contacto com elementos da peça Óscar, nomeadamente, adereços, marionetas, canções e frases coreográficas.

The Wave Factory: primeira em Portugal

Lisboa | 2ª a 4ª, 6ª, sáb., dom.

The Wave Factory abriu em Lisboa a primeira onda artificial coberta em Portugal, acessível durante todo o ano, em conjunto com um restaurante e bar. Quer seja um surfista iniciante ou avançado, o instrutor adapta a experiência ao nível de cada um, dando os conselhos certos para se divertir e progredir.

D. Quixote de La Mancha no palco do Olga Cadaval

Sintra | 26 jan.

A história passa-se em La Mancha, como o nome herói, D. Quixote de La Mancha indica. Este fidalgo da triste figura vai deambulando pelas terras quentes de Espanha, à procura de dar justiça às injustiças. Um espetáculo para ver no Centro Cultural Olga Cadaval, pela Byfurcação Teatro.

Música Mecânica dá concerto de ano novo

Palmela | 25 jan.

O Museu da Música Mecânica dá as boas vindas ao novo ano com um concerto que conta com a participação da Orquestra Infantil e Juvenil da APMA, composta por alunos e professores de música. Aproveite para conhecer este magnífico museu em Palmela.