ExpoZoo: animais de estimação e cães com profissão

Leça da Palmeira | 11, 12 jan.

A Exponor vai transformar-se num verdadeiro Zoo, acolhendo mais de 600 animais exóticos, entre répteis, aves, suricatas, tartarugas, peixes e mais 400 animais de várias espécies, raças e origens, desde os animais da quinta aos de estimação. A adoção responsável, as terapias alternativas e os animais com profissões serão os temas em destaque nesta edição.

Ciclo + Azul no LU.CA numa homenagem ao Planeta

Lisboa | 10 jan. a 2 fev.

No ano em que a cidade de Lisboa é Capital Verde, o LU.CA associa-se a esta iniciativa com o ciclo + Azul, um programa que ao longo de 10 dias procura alertar e debater sobre a ação climática com exposições, visitas, leituras encenadas, sessões de cinema e oficinas.

Vila Galé: 12 meses, 12 pratos, 12 euros

Todo o País | jan. a dez.

Em 2020, a Vila Galé volta a promover a iniciativa gastronómica 12 Meses, 12 Pratos, 12 Euros, que mensalmente dá a provar os sabores e os produtos portugueses. Disponível nos restaurantes dos hotéis Vila Galé de quatro estrelas em Portugal – exceto na Vila Galé Porto Ribeira e Vila Galé Douro Vineyards.

Cinema no teatro

Coimbra | 11 jan.

2020 começa com grandes ofertas cinematográficas no Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra, com uma programação para famílias, no mês de janeiro. Destaque para o “Abominável”, já este sábado.

Contos, peças de teatro e oficinas com gato

Santarém |11 jan.

Na livraria Aqui Há Gato, há contos, oficinas de arte e peças de teatro que vão animar as manhãs de janeiro. Os pais, os avós e até os tios são convidados a participar e a formar uma equipa imparável com os mais pequenos.