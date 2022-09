Fim de semana à porta! 5 programas para aproveitar os dias de descanso ao máximo

Dedadas de folha

Matosinhos | atelier | 4 set.: 11h-12.30h | M/6

O MAR Shopping de Matosinhos recebe mais uma edição de Dominguinhos com divertidos ateliers. Desta vez, celebra-se o começo do outono com a atividade “A Impressão Digital das Folhas”. Sabia que as folhas, como nós, têm impressões digitais que as caracterizam e as tornam únicas? Leve os miúdos lá de casa a descobrir mais.

Orquestra com espírito jovem

Ourém | concerto | 4 set.: 16h | M/6

As melodias da Orquestra Sinfónica Ensemble invadem o Teatro Municipal de Ourém, já este fim de semana. Sob a direção do maestro Cesário Costa, jovens músicos, entre os 14 e 22 anos, navegam por um reportório emocionante, entre cordas, sopros e teclas. Uma iniciativa desenvolvida em parceria com a Associação Ensemble.

Bela Adormecida em palco

Sintra | espetáculo | 3 set.: 11h | M/3

O Centro Cultural Olga Cadaval prepara-se para receber o musical “A Bela Adormecida”. Esta fantasia musical, inspirada no conto clássico de Charles Perrault, promete fazer as delícias dos mais novos, com muito amor e diversão à mistura. Transcendendo a história já conhecida, a adaptação de Fernando Gomes surpreende tudo e todos.

Luzes, câmara, ação!

Lisboa | atividade | 4 set.: 10.30h | M/6

Para descobrir como se vivia na Lisboa dos anos 20, a atividade “Clap clap! Animação à solta!” explora esta época, através do cinema. No Museu de Lisboa – Palácio Pimenta, utiliza-se a técnica de stop-motion para dar vida a cenários e personagens, através de silhuetas recortadas na cartolina. No meio de tantos movimentos e danças, nascem histórias.

Melodias portuguesas

Faro | festival | até 3 set. | M/6

O centro histórico de Faro celebra o melhor que se faz na música em Portugal, depois de dois anos de pandemia. O Festival F está de regresso a Vila Adentro para a sua 7.ª edição. Com oito palcos e três noites de diversão, a Ria Formosa é o pano de fundo para receber artistas como Pedro Mafama, Nenny e Claúdia Pascoal.

Gostou destas sugestões? Ainda há mil e um programas no Norte, Centro, Sul e ilhas de Portugal para descobrir. Saiba mais na revista Estrelas & Ouriços!