O evento pretende ser “uma imersão na arte e natureza, um mergulho para ativistas, artistas e sonhadores, jovens e famílias, yogis e yoginis, amantes da ecologia e guerreiros de paz”, explica a organização, na sua página nas redes sociais.

Realizado na quinta Ananda Valley, a quinta edição do festival propõe “um espaço livre de álcool, drogas e tabaco” e os participantes são convidados “ao contacto com um estilo de vida mais saudável, à descoberta de novas oportunidades para o ativismo social e ecológico, dançar ou simplesmente relaxar na natureza”.

“É também uma oportunidade para experimentar e desfrutar de meditação, kiirtan (cântico de mantras), aulas de yoga, comida vegetariana, vegana e satvik, concertos à beira-rio, workshops de artes, palestras, terapias holísticas, performances artísticas, entre outros mágicos momentos”, salientam os promotores do evento.

No Ananda Festival of Bliss, a realizar no Ourondo, a cerca de duas dezenas de quilómetros do Fundão e a perto de 30 quilómetros da Covilhã (distrito de Castelo Branco), a organização anuncia um ambiente em comunhão com a natureza, onde se estreitam “os laços entre a comunidade”.

Durante cinco dias, os promotores querem colocar “a arte ao serviço da elevação da consciência”.

Os bilhetes vendidos antecipadamente, a um preço mais baixo do que próximo do evento, estão disponíveis até 30 de abril.