Os chefs João Sá, do Sála, com uma estrela Michelin, Manuel Maldonado, do 100 Maneiras, também com uma estrela Michelin, Joaquim Sáragga Leal, dos Papagaios, e Vitor Adão, do Plano/Planto, todos de Lisboa, serão os cabeça de cartaz de um programa que promete animar as hostes e os fãs incondicionais da sardinha assada e da cozinha tradicional portuguesa.

O programa inclui ainda os chefs Ilídio Lopes, do restaurante A Rocha, Paulo Monteiro, do Monte Real Hotel, André Cavalinho, do Arte Xávega, e Jorge Amaro, do Decanto. Todos eles vão levar para o Festival da Sardinha do Pedrógão pratos, ideias, dicas e truques para se fazer em casa. Basta marcar presença, estar com atenção máxima e tirar todas as dúvidas com os próprios chefs, que vão demonstrar passo a passo alguns dos pratos dos seus restaurantes. Mas não será só uma lição de cozinha: também vai ser possível, com alguma sorte, provar algumas dessas iguarias.

O Festival da Sardinha da Praia do Pedrógão, em Leiria, é um evento anual que celebra a cultura gastronómica local e a tradição da pesca da sardinha. O festival, que teve a sua primeira edição em 2001, tornou-se um dos eventos mais populares da região Centro de Portugal, atraindo milhares de visitantes todos os anos.

Programa Palco CEPSA:

4 de julho

19h00 | Chef André Cavalinho, Arte Xávega

20h00 | Chef João Sá, Sála, 1* MIchelin

5 de julho

19h00 | Chef Ilídio Lopes, A Rocha

20h00 | Chef Manuel Maldonado, 100 Maneiras 1* Michelin

6 de julho

19h00 | Chef Paulo Monteiro, Monte Real Hotel

20h00 | Chef Joaquim Sáragga Leal, Os Papagaios

7 de julho

19h00 | Chef Jorge Amaro, O Decanto

20h00 | Chef Vitor Adão, Plano/Planto