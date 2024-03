O município de Ponta Delgada adianta que o festival de caráter cultural e recreativo “procura envolver os seus participantes no mundo das plantas e dos ecossistemas vivos, mostrando diversas práticas produtivas, ambientais e de sustentabilidade, bem como, elementos de design de jardins”.

A iniciativa é organizada em parceria com o Centro de Humanidades da Universidade dos Açores e com o apoio da Associação Portuguesa dos Jardins Históricos (AJH).

Os espaços selecionados para o festival são de âmbito público e privado e interligam “os jardins mais urbanos e recreativos com os mais rurais e produtivos”, “os mais antigos e históricos aos mais modernos”, “as plantas raras, as histórias de família” e os “episódios peculiares”, destaca a autarquia.

O primeiro itinerário do programa, no dia 22, inclui a visita a espaços como a Quinta das Bolas, a Quinta da Bela Vista e a Quinta Dr. Vítor Santos, tendo início marcado no Largo Mártires da Pátria, às 14h00 locais (15h00 em Lisboa).

No dia 23, o itinerário começa às 10h00 no Jardim António Borges, passando pelo Jardim Botânico José do Canto, pelo Jardim de Santana e pelo Jardim da Assembleia Legislativa.

O festival encerra no dia 24 com um roteiro que inclui paragens no Jardim Mártires da Pátria, na Quinta da Torre, no jardim experimental Chá Sete Cidades, no Jardim Pitoresco, no Jardim do Pico Salomão e na Quinta do Bom Despacho, entre as 9h00 e as 16h30.

A programação inclui ainda almoços, momentos musicais e performances, workshops, ações ambientais e visitas guiadas a diversos espaços.