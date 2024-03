Para além da entrada gratuita no miradouro o Amoreiras 360º Panoramic View, “os dez primeiros estudantes que se apresentarem no Balcão de Informações para levantarem o seu bilhete, terão ainda a oferta de um Menu BigMac, para usufruir nesse dia no McDonald’s do Amoreiras Shopping Center”, informa a entidade gestora daquele espaço lisboeta.

Deste que é o ponto mais alto da capital, podem ser identificados os monumentos mais emblemáticos de Lisboa. A 174 m de altura acima do nível do mar, com uma vista panorâmica de 360 graus da cidade, podem ser vistos pontos históricos, como as Pontes 25 de Abril e Vasco da Gama, o Padrão dos Descobrimentos, o Palácio Real da Ajuda, o Cristo Rei, o Palácio de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, o Castelo de São Jorge e o Aqueduto das Água Livres.

Este ano com horário alargado, a visita poderá ser efetuada entre as 10h00 e as 20h00. Para levantar o bilhete gratuito, os interessados deverão apresentar o cartão escolar no Balcão de Informações do Amoreiras Shopping Center (piso 1, junto à Fnac).

Para assinalar a data, o Amoreiras 360º Panoramic View incentiva os estudantes a tirarem inúmeras selfies e a partilharem as fotos nas redes sociais com a hashtag #amoreiras360view.