Festejar o São Martinho à beira-rio. Parece-lhe bem?

Aproveitando o incrível cenário da zona, este passeio fluvial dá a conhecer os mouchões, as Aldeias Avieiras, como a Palhota e o Escaroupim, e permite assistir ao regresso das garças à sua ilha ao entardecer.

Durante o percurso proposto pela Caminhando, pode ver ainda o largo da Ilha dos Amores para, no final, regressar ao Escaroupim, uma típica aldeia piscatória, formada em meados dos anos 30, e que, do ponto de vista ornitológico, se destaca pela existência de uma colónia de garças, situada num mouchão do Tejo.

No passeio de barco vai passar pela Aldeia do Escaroupim, Praia fluvial e Parque de Merendas de Valada do Ribatejo, Ponte Rainha D. Amélia, Aldeia Avieira da Palhota, Mouchão das Garças, Mouchão dos Cavalos, Ilha dos Amores, Paisagens naturais e margens do rio Tejo.

O ponto de encontro é na Aldeia do Escaroupim, junto ao embarcadouro (seguir as indicações de Restaurante “O Escaroupim”).

Encontre mais informação aqui.