Procura atividades para fazer com a família esta semana? Veja aqui!

Festival de balões de ar quente: voar é possível

Alentejo | passeio | 8 a 14 nov. |M/0

Sobrevoar no azul do céu... guiado pela suave brisa... parece um sonho, não é verdade? Mas é possível! O Festival Internacional Balões de Ar Quente (FIBAQ) está de regresso ao distrito de Portalegre, no Alentejo. Durante o festival, vão realizar-se batismos de voo cativo, em balão fixo com subidas e descidas! A atividade é gratuita para todas as idades e a participação faz-se por ordem de chegada.

A peça que dá para o torto

Lisboa | espetáculo | 3ª a 6ª.: 19.45h, Sáb.: 10.45h | M/12

Uma peça ilustre que estreou em Londres há seis anos e que chegou ao Casino de Lisboa, com tradução e adaptação de Nuno Markl. A história retrata um misterioso assassinato na década de 1920, mas como o título sugere, tudo o que pode acontecer de errado… acontece!

Do centro para dentro

Sines | visita-ateliê | 2.ª a dom. | M/0

Esta atividade pretende explorar vários serviços do Centro de Artes de Sines, de forma lúdica, e contribuir para uma familiarização mais rica com espaços culturais, através dos livros ou obras de arte em exposição.

Visita às escuras

Matosinhos | atividade | 11 nov.: 21.30h | M/8

Na noite de quinta-feira, o Museu da Quinta de Santiago vai estar aberto até à meia-noite e vai estar escuro como breu! De lanterna na mão, os visitantes podem explorar os pequenos pormenores que decoram o espaço, tornando-se em verdadeiros investigadores profissionais. Os miúdos vão adorar!

Há diversão na biblioteca!

Águeda | atividades | a partir de 12 nov. | M/4

O mês de novembro traz programas incríveis à Biblioteca Municipal Manuel Alegre e começam já esta sexta-feira! Com o plano “Sexta na BMMA – o leitor partilha”, vai poder aprender sobre diferentes culturas e viajar pelo mundo através das histórias. Não perca também a exposição “Lusíadas, a alma da (nossa) gente”, patente na biblioteca até dia 30 de novembro.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.