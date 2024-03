Debaixo de água os ovos podem não ser de chocolate, mas têm mil e uma formas. Nestas férias, os mais novos são desafiados a seguir as pisadas do coelho para se tornarem especialistas do oceano. As crianças entre os quatro e os 12 anos vão poder mergulhar num mar de diversão, quebrar recordes com o peixe-lua, explorar o fundo marinho com a quimera, pintar com todas as cores do oceano com o peixe-picasso, desvendar o mistério do mais comilão com lontras e tubarões e investigar o passado, o presente e o futuro do planeta, dando o mote por um amanhã mais sustentável.

O programa “Férias debaixo de água”, de 25 de maço a 5 de abril (das 8h30 às 18h30), inclui atividades diferentes diariamente. Os participantes são recebidos nas salas do Programa de Educação do Oceanário de Lisboa e têm atividades como observação de animais, exploração, investigação e atividades criativas que os vão ajudar a descobrir os segredos do oceano e a conservação da natureza.

O preço é de 55€ por dia, por participante. O pacote de quatro dias orça os 200€. Por seu turno, o pacote de cinco dias fica nos 225€ (inclui entradas nas exposições do Oceanário, atividades, materiais, almoço, lanche e seguro). A participação neste programa implica a inscrição prévia.