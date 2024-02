No seguimento desta 8.ª edição, tal como no ano anterior, será atribuído o “Prémio Livreiros Bertrand para Autores Lusófonos”, elegido pelos Livreiros Bertrand a partir das obras de autores lusófonos mais votadas.

Os mais de 300 títulos apresentados a votação, distribuídos por sete categorias — “Melhor livro de Ficção Lusófona”, “Melhor livro de Ficção Estrangeira”, “Melhor livro de Não Ficção” (lusófona e estrangeira), “Melhor livro de Poesia”, “Melhor Reedição de Grandes Obras da Literatura”, “Melhor livro Infantil e Melhor BD e Novela Gráfica” - resultaram de um trabalho de pré-seleção que procurou distinguir os livros, em prosa e poesia, que marcaram o último ano editorial, e contou com o contributo das jornalistas Maria João Costa e Sara Belo Luís.

“A partir de um convite endereçado pela Livraria Bertrand, por e-mail, todos os livreiros e leitores Bertrand poderão votar nos seus livros preferidos publicados no ano de 2023, em cada uma das sete categorias. Esta primeira fase já está a decorrer”, informa o grupo editorial.

“A lista dos 70 livros finalistas, os dez mais votados de cada categoria, será conhecida em meados de março. Nesta segunda fase, serão também selecionados os dez finalistas do Prémio Livreiros Bertrand para Autores Lusófonos, a partir das obras mais votadas nas categorias que incluem autores lusófonos. O vencedor deste prémio será eleito numa votação exclusiva dos Livreiros Bertrand e será distinguido com a atribuição de um prémio pecuniário no valor de dez mil euros”, adianta a Livraria Bertrand.

Este novo Prémio foi lançado no ano de 2023 e a primeira obra vencedora foi “Um Cão no Meio do Caminho”, de Isabela Figueiredo, publicado pela Editorial Caminho.

“Os vencedores serão divulgados no mês de abril, num evento a anunciar. Aos vencedores de cada categoria será reservado um lugar de destaque em todas as livrarias Bertrand ao longo de todo o ano de 2024”, conclui a casa editorial.