O evento, até então designado Recriação Histórica da Batalha do Vimeiro & Mercado Oitocentista, assume agora um novo nome: Batalha do Vimeiro 1808.

A iniciativa que, em 2023, abordou o tema da paz, regressa este ano para distinguir o papel da mulher, sendo várias as personagens femininas que se destacaram no século XIX. “Num país em que a Chefe de Estado era uma mulher, a Rainha D. Maria I, esta surge como uma mulher louca, omitindo-se que foi uma mulher extremamente dedicada às causas sociais e que representou uma lufada de ar fresco na governação. Fez várias reformas, nomeadamente no sentido de não perpetuar o modelo absoluto clássico, centrado numa figura de Estado, mas partilhando esse poder por um conjunto de pessoas. Era inteligente, cuidadosa, escrupulosa, desprezava intrigas e manobras de bastidores”; sublinha a entidade organizadora do evento, o Município da Lourinhã, em parceria com a Junta de Freguesia do Vimeiro, a Associação para a Memória da Batalha do Vimeiro e a Associação Napoleónica Portuguesa.

Esta e outras histórias serão abordadas na iniciativa que se realiza, de 19 a 21 de julho, na área adjacente ao Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro, num espaço ilustrado à época oitocentista.

A iniciativa conta com um conjunto de atividades temáticas, nomeadamente espetáculos de teatro, performance, música e animação de rua, workshops, tasquinhas, mostras de produtos gastronómicos e artesanato.

Os pontos altos do evento Batalha do Vimeiro são as Recriações Históricas da Batalha do Vimeiro com a presença de recriadores nacionais e estrangeiros, bem como o Baile Oitocentista dinamizado pelo Grupo de Danças Históricas da Batalha do Vimeiro.