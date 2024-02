A proposta do “Passaporte BTL”, uma iniciativa conjunta da feira e da agência de viagens Top Atlântico, será válida de 1 de março (à tarde) a 3 de março, dias em que a feira abre ao público. Aos visitantes que participarem e completarem o desafio aguarda um conjunto de prémios, como viagens, estadas em hotéis, vouchers de desconto, cheques-viagem, bilhetes para feiras da FIL, entre outros.



A lógica do passatempo é simples: os visitantes deverão levantar um passaporte no Balcão Passaporte BTL, situado à entrada do pavilhão 4. Esse passaporte pode ser obtido com a apresentação de dois bilhetes ou convites para a feira. O número de passaportes é limitado.



De passaporte na mão, está na hora de embarcar: os participantes deverão visitar os stands da Top Atlântico e dos vários destinos internacionais identificados no passaporte, localizados no pavilhão 4. Em cada stand, o passaporte deve ser carimbado, mas não antes de completar alguns desafios simples, como conhecer e experienciar o destino dentro da BTL.



Quando o passaporte estiver totalmente carimbado, os participantes devem regressar ao Balcão Passaporte BTL para o validar e recolher um envelope com o seu prémio de participação. Todos os participantes devem tirar uma fotografia com a moldura do desafio e publicá-la nas suas redes sociais, identificando a BTL e a Top Atlântico.



O regulamento do desafio “Passaporte BTL” pode ser consultado, na íntegra, aqui.