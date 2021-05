Entre 25 de maio e 25 de junho, o Centro Colombo vai receber a exposição “Fancy Van Gogh” com assinatura de Alireza Karimi Moghaddam, cartoonista e ilustrador persa de renome internacional.

É na Praça Central que vão estar disponíveis 54 produções inspiradas na vida e trabalho do génio do século XIX, Vincent Van Gogh. Esta é a primeira exposição a solo do artista a nível mundial com o projeto “Fancy Van Gogh”, pelo qual o autor é reconhecido internacionalmente.

Alireza Karimi Moghaddam, vive atualmente em Lisboa e garante que os seus melhores trabalhos foram criados na sua estadia em Portugal. O cartoonista compara a sua vinda para Lisboa à migração de Van Gogh de Paris para Arles.

O também professor universitário conta já com vários prémios em prestigiados festivais de artes de todo o mundo, como o China Artists Association (2007 e 2017) e o Festival of Cartoon Solin da Croácia (2019).

“Fancy Van Gogh” faz parte do programa da 11ª edição de “A Arte Chegou ao Colombo”. Lançado em 2011, este projeto do Colombo contribui para a divulgação e promoção de atividades culturais, aproximando os visitantes do centro das diversas manifestações artísticas e promovendo a sua participação, democratização e interação com a Arte de forma gratuita e acessível a todos.

As ilustrações expostas na exposição, que foram todas selecionadas pelo artista, vão estar à venda no local — e há dez para sortear nas redes sociais do Colombo.