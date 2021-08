A nova coleção limitada da IKEA, KARISMATISK, combina a excentricidade, com tons fortes e padrões ousados, que reflete a casa como uma expressão de quem somos.

Feita em cocriação com a icónica estilista britânica, Zandra Rhodes, a coleção é inspirada na sua irreverência, e cada produto irradia caráter e carisma.

A IKEA decidiu explorar como o mundo dos padrões vibrantes ​​e das cores vivas, tão característicos do trabalho de Zandra Rhodes, podem ser utilizados na decoração das nossas casas. Como resultado, nasceu a coleção KARISMATISK um manifesto de autoexpressão que se une à funcionalidade em casa.

A coleção inclui 26 peças marcantes, que encorajam todas as pessoas a arriscar, sob o mote “be fearless, be fabulous, be you!”. KARISMATISK procura que todos se divirtam com os produtos e que vivam a sua personalidade em casa, misturando e combinando almofadas, tapetes e tecidos, e acrescentando brilho, cor e padrões singulares.

“É o tipo de coleção da qual as pessoas podem pegar apenas num ou em vários artigos, para dar outra cor às suas casas e às suas vidas”, diz Zandra Rhodes.

Zandra Rhodes créditos: Ikea

“A IKEA entendeu a minha estética, o meu trabalho e todo o processo de design foi muito orgânico e genuíno, e isso comprova-se no resultado desta coleção. Foi uma aventura maravilhosa. Do lado prático, foi muito empolgante tentar traduzir 'Zandra Rhodes: World of Color' para muitas pessoas terem um pouco dele”, acrescenta a estilista britânica.

A partir de setembro de 2021, a coleção estará disponível nas cinco lojas IKEA do país e em IKEA.pt.