Chama-se Mustard Made e é a mais recente novidade a juntar-se ao portefólio da concept store Banema Studio. A Mustard Made apresenta-se como um negócio familiar que nasceu pela mão de Becca e Jess e que tinha um objetivo muito concreto: criar algo exclusivo e que tivesse um significado especial na sua vida.

O cacifo de metal - que sempre foi uma das suas peças de mobiliário prediletas e que sempre esteve presente na casa destas irmãs australianas - acabou por se tornar na sua imagem de marca.

Um sonho que ganhou forma em 2018, ano em que se lançaram no mercado com esta novidade inovadora e que consegue aliar design, originalidade, praticidade e organização.

Os famosos cacifos em metal estão disponíveis cinco modelos - The Shorty, The Skinny, The Lowdown, The Midi e The Twinny - sendo que um dos seus elementos diferenciadores são a sua multiplicidade de cores.

Lilás, azul oceano, rosa ou amarelo mostarda são algumas das mais de 10 tonalidades originais que prometem trazer um toque de cor a qualquer divisão da casa.

Os cacifos da Mustard Made já estão disponíveis nas lojas Banema Studio, no Porto e em Lisboa, e online.