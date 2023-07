Este hotel no Algarve tem duas áreas distintas: uma para famílias e outra apenas para adultos

Para quem chega ao Anantara Vilamoura Algarve Resort a primeira sensação que tem é que acabou de entrar na espécie de retiro. Este hotel está longe da confusão e da movida de Vilamoura, mas perto o suficiente para podermos visitar os lugares mais movimentados caso seja essa a nossa vontade. Um dos serviços do hotel é precisamente um transfer para o centro da localidade, junto à marina, onde a animação noturna acontece.

Também não estamos num hotel com fácil acesso à praia - a mais perto é a da Falésia a três quilómetros - mas a envolvente, graças aos campos de golfe, passa-nos uma sensação de tranquilidade que provavelmente se estende a todos os meses do ano, mesmo naqueles que são mais procurados no Algarve. Tem ainda a vantagem de ser pet-friendly, algo que pudemos comprovar na nossa visita.

Apesar de a marca Anantara ser tailandesa, a filosofia desta cadeia de hotelaria é que cada resort preserve a identidade do local onde se encontra. Neste caso, é a cultura portuguesa, com destaque para detalhes algarvios, que esperam os hóspedes do hotel. “Cada Anantara tem de ser autêntico e tem de ser local. Aqui somos muito orgulhosos das nossas tradições e da nossa gastronomia. Assim, em todos os espaços tem de haver algo que identifique o Algarve”, explica Ana Coelho, Marketing & Communications Manager do resort. Exemplo disso é a parceria que têm com o projeto Tasa. “É um projeto que vai buscar artesãos mais velhos que vão ensinar às novas gerações, as artes antigas para que mantenham vivam todas estas técnicas”, afirma.

O Anantara Vilamoura vai promover dois pop-ups de alta gastronomia com o chef espanhol Paco Roncero e o chef Rodrigo Castelo no restaurante Ria. Assim, de 19 a 22 de julho, o chef Paco Roncero, considerado um dos expoentes do movimento vanguardista da cozinha espanhola, apresenta um menu que recria a sua experiência gastronómica multissensorial com um menu inspirado nos produtos locais, com destaque para o marisco e os ingredientes sazonais. Omelete de camarão, salmonete em pickle de cenoura, tarte de brandade de bacalhau com limão e tártaro de salmão em creme de miso, são as propostas para começar a refeição. Os pratos principais vão desde a salada de camarão com nuvem de tomate e infusão de galeras, a lagosta com sopa de azeite e toranja rosa até à pescada com molho meunière cremoso, aromatizado com café. Os fãs de carne também têm a oportunidade de experimentar a Bochecha de vaca com molho de foyot e salada de endívia, seguido de uma sobremesa com foco em citrinos. De 1 a 4 de agosto, é a vez do chef Rodrigo Castelo assumir o comando do Ria para oferecer um menu à La Carte, onde os clientes têm a oportunidade de reservar mais do que um jantar e provar diferentes pratos do menu, tendo por base uma cozinha local e sazonal. O chef do restaurante Ó Balcão vai cozinhar pratos tradicionais com um toque contemporâneo, utilizando predominantemente ingredientes locais, e o seu famoso frango grelhado à moda da churrasqueira e outras carnes com molhos e acompanhamentos caseiros.

Essa parceria traduz-se num workshop que pode ser marcado no hotel, sendo uma das experiências destinadas para famílias, onde se usam materiais recicláveis ao mesmo tempo que se aprende um pouco mais sobre a história do artesanato do Algarve.

Outra atividade é o jeep tour, para crianças a partir dos quatro anos (são disponibilizadas cadeiras a pedido), que vai ao interior da serra algarvia, onde é possível também fazer-se um piquenique em Alte, passando por outras zonas, como o mercado de Loulé, um dos ícones da região. Estão também disponível para reserva bicicletas (o hotel disponibiliza mapas com trilhos já definidos), assim como uma parceria com uma empresa de tuk tuk com viagens até Quarteira ou à praia da Falésia.

A grande novidade desta temporada são as renovações, muitas delas na área dedicada às famílias que oferece alguns serviços que fazem a diferença para quem viaja nesta modalidade, sobretudo para aqueles que tenham crianças mais pequenas. Mas também na opção adultos há espaços renovados.

O grande lobby do hotel com 280 quartos e suites, incluindo uma Penthouse de dois pisos, divide o resort em dois lados e assim é mais fácil responder às necessidades de dois públicos completamente distintos. O facto de o Anantara Vilamoura ter duas piscinas acaba por facilitar.

O resort tem ainda quatro conceitos gastronómicos - La Cucina, Victoria, Sensei, e Ria - e também aqui há horários diferentes que servem melhor os dois públicos. Assim, entre as 18h30 e as 20h30 as famílias podem usar qualquer um dos restaurantes, num horário que melhor lhes serve, enquanto os restantes hóspedes podem iniciar o jantar entre as 20h30 e as 21h30.

As novidades dedicadas às famílias

Um dos grandes atrativos são os novos quartos familiares Swim Up com ligação direta à pequena piscina que circunda a área de quartos. Esta pode ser uma boa opção sobretudo para famílias com bebés ou crianças pequenas que ainda tenham necessidade de sestas, pois é possível aos adultos desfrutarem da ampla varanda e da piscina. No entanto, esta é também uma opção viável para todas as idades pois dá a ideia de uma atividade mais exclusiva. Há algumas regras a cumprir nesta área e a piscina apenas deve ser usada entre as 9h e as 18h.

Exemplo de quarto Swim Up. créditos: Divulgação

Além desta, há ainda uma piscina com cascata e uma piscina para bebés, nas áreas comuns.

Alguns dos quartos desta área do hotel são comunicantes, o que facilita as famílias que tenham crianças mais velhas ou adolescentes.

Um dos pormenores que conquista os mais pequenos é o facto de haver comodidades pensadas exclusivamente neles como mini-roupões e chinelos, assim como produtos de toilette para crianças.

Para esta temporada, o resort reforçou a oferta de atividades do Kids Club (disponível a partir dos 4 anos), tendo como extras passeios a cavalo, surf, golfe, ténis e academias de futebol, e inaugurou uma nova área dedicada aos adolescentes, o Teen Hub, uma sala onde podem simplesmente relaxar ou aproveitar a mesa de ping pong, mesas de bilhar e a televisão com videojogos.

créditos: Divulgação

O Anantara Vilamoura tem ainda à disposição o serviço Family Concierge, sete dias por semana, para garantir que nada falta na estadia como leite, fraldas, baby sitter, cadeiras elevatórias para as mesas, assentos para o carro e carrinhos de bebé. Aliás, ao usar o transfer para Vilamoura, mesmo que não esteja a usufruir deste serviço, pode solicitar uma cadeira de bebé.

A grande atração deste ano é o evento Family Adventures que acontece todos os sábados que consiste que consiste numa programação dedicada sobretudo aos mais novos e que incluiu ainda um almoço buffet (dos mini hambúrgueres aos cachorros, passando pelas sandes, húmus e claro, doces como gelado, algodão doce, pipocas, panquecas ou fruta, entre outras iguarias) disponível ao longo do dia, com bebidas incluídas, até às 18h. Nos restantes dias da semana, o Cascades Pool Bar serve lanches à beira da piscina.

Na animação não falta o clássico “Baby Shark” ou o reportório de o Panda e os Caricas para animar os mais pequenos.

Outra atividade que promete encantar os mais pequenos é a experiência Spice Spoons, que acontece no La Cucina, onde os pequenos chefs são convidados a colocar as mãos na massa e a fazerem as suas próprias refeições. Na nossa estadia, tivemos a oportunidade de construir a própria pizza com a ajuda dos chefs do restaurante, com os cozinheiros vestidos a rigor, chapéu incluído.

As Spice Spoons também têm a vertende de visita ao mercado de Loulé, na companhia de um chef, para comprar produtos que depois vão dar origem a uma refeição cozinhada pelos próprios hóspedes.

Um lugar exclusivo para adultos

Não foi apenas a área dedicada às famílias que tem novidades. No lado dos adultos, a renovação do resort passou também por 20 suites exclusivas, de 80 m2, com vista para o campo golfe ou para a piscina, com uma série de vantagens, como o serviço Anantara Butler, transfer para o aeroporto e espaços VIP.

Nota para a piscina desta área: a água é ligeiramente aquecida, o que não afasta a vontade de mergulhar, mesmo nos dias em que o calor não aperte.

Para quem reservar uma destas suítes há ainda um serviço de pequeno-almoço para adultos disponibilizado junto à piscina, além de comodidades de luxo, assim como acessórios do resort e um menu de almofadas. Há ainda um programa de atividades feito sob medida e adaptado de acordo com as preferências dos hóspedes feito pelo ‘Journey’s Expert’ do resort.

Na área dedicada aos adultos, os hóspedes são convidados a desfrutar da tranquilidade dos diferentes espaços, sobretudo do novo Infundo, também exclusivo a hóspedes que reservem as suites, a mais recente área de Lifestyle do Anantara Vilamoura e a grande novidade do lado adulto, com aulas exclusivas de spining ou ioga, numa área coberta, e outra dedicada a tratamentos de spa, com vista para os campos de golfe. “É uma área diferente, um outro hotel dentro do hotel”, resume Ana Coelho.

A pensar neste público, o resort apresenta ainda o novo Botanic, um bar com cocktails artesanais de gin num cenário Instagramável ou o Sensai, o restaurante asiático, liderado pelo chef Fábio Terada, que é um tributo às várias cozinhas deste continente e à rota das especiarias, que se traduz numa cozinha de fusão asiática e sushi, mas de origem local. Há ainda a opção de ter refeições mais descontraídas junto à piscina servidas no Palms Pool Bar ou no Anantara Lounge e Bar, onde além de um menu de snacks pode ainda pedir algumas bebidas.

Se há atividades pensadas sobretudo nas famílias, o mesmo acontece aqui. Assim, é possível aos hóspedes do hotel reservar uma experiência a bordo de um barco de madeira tradicional de pescador, onde além conhecerem a forma tradicional de apanhar amêijoas e lingueirão, é possível degustar estas ou outras iguarias apanhadas no momento, harmonizadas com vinhos portugueses.

Nas proximidades, os hóspedes podem ainda explorar adegas e ruínas romanas, observar golfinhos ou dar umas tacadas no Victoria Golf Course, onde acontece todos os anos o Portugal Masters.

Conceitos gastronómicos e outros serviços

Como já referido, o Anantara Vilamoura dispõe de quatro restaurantes com opções para todos os gostos. O La Cucina é o restaurante de cozinha italiana, onde se destacam as pinsas frescas as massas ou as pizzas.

O Sensai apresenta uma cozinha asiática moderna de fusão onde os produtos frescos portugueses ganham outro destaque.

O Ria reabriu este ano com uma renovação, com destaque para os azulejos portugueses na decoração e onde se serve diariamente um menu de almoço e jantar em que o marisco da Ria Formosa e o peixe da costa algarvia são os grandes protagonistas. Aos sábados há um menu especial que celebra a gastronomia do Algarve.

O Victoria é o restaurante buffet do Anantara Vilamoura, funcionando ao jantar e ao pequeno-almoço, com opções de show-cooking e pratos regionais.

Além dos conceitos gastronómicos há ainda o spa com seis salas de tratamento, sendo que duas são de casal, com tratamentos de assinatura onde se destacam os produtos à base ingredientes locais como a laranja ou a flor de sal. Além destes tratamentos há ainda tratamentos de rosto com a marca Biologique Recherche e a Talco nos tratamentos de rosto e corpo. O spa tem ainda sauna, banho turco e piscina interior exclusiva a partir dos 16 anos.

O Anantara Vilamoura é conhecido pelos seus campos de golfe que atrai os praticantes da modalidade e tem ainda um ginásio disponível 24 horas para aqueles que, mesmo em tempo de férias, não abdicam da prática de exercício físico.

Este resort tem a possibilidade de reserva em regime de pequeno-almoço ou meia pensão e os preços para o mês de julho começam nos 350€ por noite.

O SAPO Lifestyle esteve no Anantara Vilamoura a convite do resort.