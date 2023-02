Carnaval dos Caretos

Podence, Trás-os-montes | 18 a 21 de fevereiro

Os fatos coloridos dos Caretos anunciam a chegada do “Entrudo Chocalheiro, o Carnaval mais genuíno de Portugal”, eleito Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Quem não podia faltar aos habituais festejos, com desfiles, atividades e passeios na albufeira do Azibo, era o Presidente da República, que aparecerá na véspera, 17 de fevereiro.

Site oficial dos Caretos de Podence

Carnaval de Ovar

Aveiro | 9 a 21 de fevereiro

Com mais de 70 anos de história, o Carnaval de Ovar já está em marcha, com a “Vitamina da Alegria”. Este fim de semana, há Baile de Máscaras (inspirado nos anos 80), Carnaval Sénior e Desfile de 2500 crianças. No fim de semana seguinte, na Noite da Farrapada, não há desculpas para não levar a família mascarada! A tradição é pegar na primeira coisa que vir no armário e vir para a rua.

Carnaval de Torres Vedras

Torres Vedras | 17 a 22 de fevereiro

O “Carnaval mais português de Portugal” celebra 100 anos! Há quem diga que já se celebrava muito antes, mas a tradição de mascarar dois homens de Rei e Rainha do Carnaval que recebem do presidente da Câmara Municipal as chaves da cidade, começou em 1923-24. Carros alegóricos, cabeçudos e matrafonas nunca faltam! As celebrações estendem-se até fevereiro do próximo ano.

Manuel Guerra Pereira - Carnaval Torres 2023

Carnaval de Loulé

Loulé, Silves e Albufeira | 19 a 21 de fevereiro

Uma pandemia depois, o Carnaval de Loulé regressa em força. “Ó Zé… Já viste o Algarvensis?” é o tema deste ano, inspirado na candidatura dos municípios de Loulé, Silves e Albufeira a Geoparque Mundial da UNESCO. Metoposaurus algarvensis, não é um palavrão. É o nome do anfíbio extinto que é a mascote da candidatura. Como já é habitual, haverá sátira com a política nacional e internacional, dos ministérios portugueses à Guerra na Ucrânia. As receitas revertem a favor de uma causa social.

Um saltinho à Madeira

Madeira e Porto Santo | 15 a 26 de fevereiro

Toda a gente sabe que este arquipélago leva o Carnaval a sério. Este ano, a ilha da Madeira e o Porto Santo são dominadas pelo tema “Madeira, Alegria e Folia”, com programação especial a pensar nas crianças. Peças de teatro, danças, contos e espetáculos de magia não podem faltar, assim como os habituais Carnaval Solidário, Cortejo Alegórico e Cortejo Trapalhão! Sabia que o Carnaval brasileiro pode ter sido inspirado por este? O melhor é ver com os seus próprios olhos (e disfarces!).