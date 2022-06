Entre ruas e templos | Norte

Bragança destaca-se pela riqueza do seu património. No centro histórico da cidade, descubra o Castelo de Bragança, considerado um dos mais bem conservados do país. As ruas de pedras gastas conduzem a um sem fim de templos, em que se destacam o Convento de S. Francisco, as igrejas de S. Vicente e da Misericórdia e a Sé. Em cada esquina, surgem oportunidades de aventura.

Hei de voltar a Viana | Norte

Viana do Castelo é o lugar ideal para conhecer mais sobre o Norte do país. Nesta cidade, as sugestões culturais são várias, como conhecer os tecidos do Minho no Museu do Traje, subir à Basílica de Santa Luzia ou, simplesmente, dar uma volta pela Praça da República. As margens do rio Lima têm muito para oferecer, sem esquecer as saborosas francesinhas.

Férias feitas de Xisto | Centro

De ruínas nasceu uma das maiores atrações turísticas de Portugal. Falamos das Aldeias do Xisto, 27 localizações que encantam pela sua tradição e natureza. Há atividades para famílias, gastronomia e muitas paisagens para desfrutar. Com a chegada do calor, as praias fluviais desta zona, distinguidas com a Bandeira Azul, tornam-se especialmente convidativas.

Às portas da cidade | Centro

Por vezes, as melhores férias estão mesmo à porta de casa. Depois de passar por Lisboa, avista-se Setúbal, um lugar onde o rio, o mar e o céu se juntam para pintar um quadro de sonho. Do famoso Mercado da Cidade às visitas para observação de golfinhos ou à beleza da Serra da Arrábida, mil e uma aventuras fazem as delícias de pais e filhos.

Viajar no tempo | Sul

Uma visita a Évora conjuga, na perfeição, o moderno e a antiguidade. Além de hotéis e museus bastante atuais, o património romano multiplica-se, transformando o tempo de pausa numa autêntica viagem ao passado. O Templo de Diana e a Capela dos Ossos são pontos emblemáticos a não perder, situados nas imediações da imponente Sé Catedral de Évora.

Relaxar à beira-mar | Sul

Sagres está à sua espera para umas relaxantes férias em família. Aproveite os areais algarvios, com uma visita à Praia do Beliche ou do Tonel. Afinal, não há nada melhor do que recarregar baterias à beira-mar. Inclua também o Farol do Cabo de São Vicente e a Fortaleza de Sagres no seu programa, duas estruturas com muita história para contar.