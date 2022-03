Na floresta do Koati

Todo país | cinema | estreia 10 mar. | M/4

Esta semana, chega às salas nacionais a divertida aventura “Koati”. Três heróis improváveis protagonizam o enredo: Nachi, um quati de espírito livre, Xochi, uma borboleta monarca destemida e Pako, um sapo hiperativo. O trio parte numa perigosa viagem para combater a cobra-coral, determinada a destruir a sua adorada terra natal.

A vida de um ícone

Porto | mostra multimédia | a partir de 10 mar., 4.ª a dom.: 14.30h-19.30h | M/0

A partir do dia 10 de março, a Alfândega do Porto recebe a experiência interativa “Frida Khalo, A Vida de um Ícone”, desenvolvida em parceria com a galeria Ideal Barcelona, o estúdio criativo Layers of Reality e o ateliê OCUBO. O legado de uma das artistas mais famosas do mundo reflete-se em quadros, filmes originais, sessões de video mapping e muito mais.

As muitas caricaturas de Martin Luther King

Gondomar | exposição | até 18 abr.: 2.ª a 6.ª: 9h-18h| M/0

No âmbito do XXIII PortoCartoon, a Biblioteca Municipal de Gondomar recebe uma exposição de originais, com mais de uma centena de caricaturas de Martin Luther King. A situação atual do mundo e a necessidade urgente de transformação social atestam a pertinência de uma mostra focada num grande ativista pelos direitos humanos.

Entre as dobras de uma sandália

São João da Madeira | oficina | 3.ª a sáb.: 10h-12.30h, 14h-17.30h | M/0

Na oficina “As Dobras de uma Sandália”, miúdos e graúdos podem descobrir os mistérios do calçado usado pelo Homem. A sandália foi um dos primeiros modelos utilizados para proteger os pés, tendo começado por uma simples tira até chegar a formatos mais complexos. Através de técnicas de dobras e colagens, descobre-se um valioso legado da moda.

Stanley Kubrick por detrás da câmara

Cascais | exposição | até 22 mai.: 3.ª a dom.: 10h-13h, 14-18h | M/0

Além de ter cunhado o seu nome na história do cinema, Stanley Kubrick foi também autor de uma impressionante coleção de fotografias. O Centro Cultural de Cascais apresenta “Stanley Kubrick – Through a Different Lens”, uma exposição que reúne 130 criações do cineasta. Inéditos e criações pertencentes à sua colaboração com a revista Look partilham o mesmo espaço.