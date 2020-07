O programa Detox 360º tem como objetivo potenciar as rotinas diárias numa perspetiva saudável, equilibrada e multidisciplinar. Os participantes vão desenvolver ferramentas, aprender truques e dicas para desintoxicar de forma consciente e saudável com o acompanhamento da psicóloga clínica e coach Filipa Jardim da Silva, da consultora alimentar e chefe de cozinha macrobiótica Vanessa Andrade, mentora do Green Smiles, e da coach de bem-estar Melanie Pereira, Team Leader da Vanytime.

De acordo com os promotores da iniciativa, a equipa Empower Yourself, “durante sete dias, os participantes vão aprender a promover rotinas positivas com uma abordagem holística, desde o ponto de vista psicológico, alimentar, físico, aconselhamento de imagem e de beleza natural”.