Situado na Quinta Marinha, em Cascais, o The Oitavos concilia campo e mar, tendo como pano de fundo a Costa Atlântica e o Parque Natural de Sintra-Cascais. No que toca ao programa “Pool Day & Spa”, este inclui uma massagem relaxante de corpo inteiro com a duração de 50 minutos, acesso à piscina exterior de água do mar aquecida e com vista para o mar e acesso à balneoterapia, uma piscina de jatos interior com água do mar aquecida, sauna, banho turco e Jacuzzi.

Recorde-se que a piscina exterior do The Oitavos é de utilização exclusiva para hóspedes, o que torna este programa mais especial, uma vez que o acesso passa a ser facultado a não hóspedes. O valor do programa individual é de 105 euros e programa duplo de 190 euros.

Para complementar o dia de relaxamento, o “Pool Day & Spa” oferece também uma refeição saudável, composta por salada de rúcula, tataki de atum e abacate com vinagrete de ponzu. Para acompanhar, um chá frio de hibisco.