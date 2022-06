Motos, gastronomia regional e muita animação na agenda de julho do Algarve

Em destaque está a habitual e tão esperada Concentração Internacional de Motos, em Faro, de 14 a 17 de julho. A 40.ª edição conta com as atuações dos britânicos Sisters of Mercy, dos dinamarqueses D-A-D e dos portugueses Xutos e Pontapés e irá reunir motards de todo o país, mas também dos quatro cantos do mundo.

Para os amantes de veículos automóveis há também uma sugestão: o Hankook 24h Portimão, de 8 a 10 de julho, no Autódromo Internacional do Algarve. Em 24 horas, este reputado campeonato internacional de resistência com carros das categorias GT3, GT4 e TRC irá puxar tanto pelas máquinas, como pelos pilotos, equipas e pelo público entusiasta.

A gastronomia regional volta a adoçar as bocas dos algarvios e visitantes com a 33.ª Feira Concurso Arte Doce, de 27 a 31 de julho, em Lagos. Este ano maior e melhor, volta a surpreender os visitantes com concertos de Rui Veloso, Gabriel O Pensador, Dillaz, Bárbara Bandeira e Mariza, animação, artesanato, tasquinhas e, claro, muitos doces regionais de fazer crescer água na boca.

Outro evento sempre muito aguardado no roteiro cultural do verão algarvio é a Feira da Serra, que regressa em formato presencial a São Brás de Alportel. De 28 a 31 de julho, há artesanato, gastronomia, tradições serranas e concertos dos D.A.M.A., Queen Tribute Show, Carlão e Bonga.

Também a Feira de Caça, Pesca, Turismo e Natureza, de 8 a 10 de julho, em Albufeira, apresenta uma oferta diversificada de atividades, desde exposições de cães e matilhas, demonstrações de cães de parar, concursos do mel e da ovelha churra, atividades equestres, demonstrações cinotécnica, sem esquecer a animação, o artesanato e a gastronomia.

Na música o destaque vai para uma das estrelas de jazz mais amadas do séc. XX, John Pizzarelli, que irá prestar uma homenagem a Nat “King” Cole, dia 18 de julho, em Faro. Já em Loulé, e até dia 03, o 18.º Festival MED traz de volta a multiculturalidade artística, assente sobretudo nas músicas do mundo, mas com a presença de outras manifestações culturais como cinema, teatro, artes plásticas, gastronomia ou artesanato.

A comédia, aliada à qualidade e reconhecimento internacional, é o eixo central de uma programação única do evento ESTAR – Encontros de Teatro e Animações de Rua, de 20 a 23 de julho, no Burgau, Salema e Barão de São João, em Vila do Bispo. As áreas das marionetas, conta contos, clown, teatro de objetos, teatro cómico e café-concerto são as eleitas para o evento, que promete animar as ruas algarvias.