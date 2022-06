Três rooftops para descobrir em Lisboa com piscinas infinitas e jardins secretos

Considerados pela Small Portuguese Hotels alguns dos segredos mais bem escondidos de Lisboa, revelamos-lhe alguns entre os melhores terraços e espaços descontraídos da cidade para aproveitar as vistas sobre a capital. Com piscinas infinitas, bares de vinho, vista para o Castelo de São Jorge ou jardins secretos, eis três terraços lisboetas.

Memmo Príncipe Real – Café Príncipe Real

Numa localização privilegiada como o Príncipe Real, os hóspedes podem usufruir de um jardim intimista com uma piscina, ideal para saborear a paisagem citadina. Moderno, cheio de vida e movimento, o Memmo Príncipe Real reflete ainda a herança real que ali viveu. O Bairro Alto e a Avenida da Liberdade encontram-se a apenas dez minutos a pé do hotel, sendo assim ideal para visitar a área histórica de Lisboa que o rodeia.

Memmo Alfama – The Terrace

Situado em Alfama, a uma curta distância da Sé e do Castelo de São Jorge, o Memmo Alfama tem uma localização inigualável em Lisboa. Oferece uma piscina infinita com vista para o Rio Tejo e para todos os recantos da cidade, sendo considerado um dos melhores hotéis de Lisboa. Rodeado por ruas estreitas, lojas tradicionais e os famosos restaurantes, este hotel boutique tem um estilo tão autêntico quanto contemporâneo, localizado num edifício renovado do século XIX, que disponibiliza ainda um bar de vinhos.

Torel Palace Lisbon – O Terraço

Situado na Colina de Santana, mesmo no coração de Lisboa, do Torel Palace Lisbon é possível ver o centro da cidade, o Rio Tejo e o Castelo de São Jorge. Mais do que um tesouro escondido, é um local tranquilo bem perto do centro da cidade, com uma ampla piscina. O Torel Palace Lisbon é composto por três edifícios, dois deles mansões tradicionais do século XIX. Particular, intimista, acolhedor e cheio de histórias. Da autoria de Isabel Sá Nogueira, a decoração é inspirada no tempo da realeza, numa experiência única e sublime. As famosas áreas comerciais da Rua Augusta e do Chiado, bem como o animado Bairro Alto, encontram-se a oito minutos a pé.