Tem distúrbios do sono? Na paz do Alentejo vai abrir um hotel que promete melhorar as nossas noites

O conceito do Sleep & Nature, projeto gerido pela Amazing Evolution, é baseado no equilíbrio da natureza envolvente e na importância de transferir esse equilíbrio para o nosso corpo, aliando uma componente turística de lazer a uma abordagem de wellness. Devido ao aumento do número de problemáticas relacionadas com o sono que afetam uma percentagem cada vez maior da população surgiu a ideia de criar um conceito hoteleiro numa zona calma, que estimula o contacto com a natureza com a capacidade de intervir na saúde e bem-estar dos hóspedes através de terapias não médicas. “Ali, os hóspedes podem melhorar o seu estilo de vida e explorar a sua conexão com a natureza, aprendendo a descansar e a estar integrado na natureza como forma de melhorar a saúde”, sublinha a Amazing Evolution em comunicado.

A verdade é que passamos mais de um terço das nossas vidas a dormir porque o sono é essencial para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, para a saúde, prevenção de doenças, para o armamentário cognitivo e para o equilíbrio emocional. “Não nos podemos esquecer que o sono é um dos cinco pilares da saúde, mas uma grande parte das pessoas dormem menos horas do que deviam e isto aumento muito o risco de desenvolverem cancro, doenças autoimunes, depressão, demência e doenças cardiovasculares”, esclarece a médica e responsável pelo conceito e desenvolvimento do projeto, Teresa Paiva.

Além deste fator alicerçado na oferta bem-estar direcionada para as perturbações relacionadas com o sono e stress e com a necessidade de retoma do equilíbrio, o hotel conta ainda com ginásio, piscinas interior e exterior, spa, biblioteca e restaurante.

O Sleep and Nature fica situado no Monte do Vagar, local que dá o nome ao restaurante. Este oferece várias opções sempre com os sabores da região. Polvo à lagareiro com batata a murro e espinafres salteados; Sopa de Cação; Borrego confecionado a baixa temperatura, com texturas de ervilha e hortelã; ou Lombinhos de porco preto grelhados com migas de espargos, enchidos e ameijoas salteadas são apenas algumas das opções.

O hotel rural contará com 32 unidades de alojamento, incluindo oito quartos duplos, 12 quartos duplos com pátio, sete suites e cinco suites familiares com terraço. Existem também quartos para pessoas com mobilidade condicionada.

Os alojamentos estão disponíveis a partir de 108 euros e as reservas podem ser realizadas no site ou no e-mail res@sleepandnature.com