Quinta duriense convida a piqueniques com vista para paisagem Património Mundial da Humanidade

Situada na freguesia de Adorigo (Tabuaço), entre a Régua e o Pinhão, a Quinta de S. Luiz é uma das quintas vinhateiras mais emblemáticas desta região e uma das principais propriedades do grupo Sogevinus.

Facilmente identificada pelos muros que a tradição da Quinta manda pintar de branco, S. Luiz é conhecida como o berço dos vinhos da marca Kopke, a mais antiga Casa de Vinho do Porto, fundada em 1638.

Permitindo tirar partido do cenário natural que se pode admirar a partir do seu terraço, com vista sobre o rio Douro, a Quinta de S. Luiz convida os seus visitantes a experimentar os vinhos que a são produzidos, de uma forma diferente e original, na companhia de alguns sabores da região. O piquenique inclui uma garrafa de vinho DOC Douro São Luiz, tinto ou branco, e um cesto com petiscos diversos, entre os quais sanduíches de salpicão e espinafres, empadas de bacalhau, queijo de cabra curado, pão e azeitonas, salada fresca, fruta e doces regionais. Esta experiência tem um valor de 62 euros (duas pessoas).

Quinta de S. Luiz

Para que este programa possa ser gozado em família, a Quinta apresenta, este ano, como novidade, uma proposta de piquenique para os mais pequenos. O menu infantil é composto por mini-sanduíches de queijo e ambre, nuggets de frango com batata chips, donuts, fruta e um sumo. O valor é de 15 euros e está disponível para crianças até aos oito anos.

A realização de piqueniques exige uma pré-reserva, que pode ser feita através do e-mail visitas.saoluiz@sogevinus.com

Com uma forte ligação ao enoturismo, S. Luiz disponibiliza ainda um conjunto de outras experiências em torno do vinho. Desde provas que dão a conhecer, em detalhe, os vinhos feitos na Quinta, a circuitos de visita que permitem acompanhar todo o seu processo de produção, da vinha ao vinho. Estes percursos permitem também ver alguns dos principais pontos de interesse da propriedade, como a capela de Santa Quitéria, onde antigamente os trabalhadores das vinhas se reuniam para ir à missa, a Casa do Alambique ou as típicas “Ginas”.