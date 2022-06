P Gastro Bar, o novo cantinho portuense para petiscar e apreciar bons vinhos

O conceito do P Gastro Bar é de partilha e, para começar da melhor maneira, deve-se experimentar a tempura de legumes, os croquetes de cozido à portuguesa com mostarda, o pica-pau de novilho com pickles, a ceviche de corvina da nossa costa, ou a tradicional salada de polvo algarvia . No P Gastro Bar também há pão servido como uma tosta aberta de presunto e Queijo Serra amanteigado, ou a tosta de salmão fumado e abacate; o prego de novilho é servido no bolo do caco.

Estas são algumas das propostas do P Gastro Bar que promovem os sabores mais tradicionais e traduzem o imaginário de uma viagem de norte a sul do país, e também à ilhas da Madeira e dos Açores. O bacalhau dourado - uma receita emblemática para as Pousadas de Portugal -, também garante presença nesta carta para poder representar a história e a tradição da marca que assume este lugar.

Gonçalo Miller

O P Gastro Bar, o mais recente membro da rede das Pousadas de Portugal, apresenta também outras opções como comida de conforto, como o entrecôte de novilho braseado, o caril de legumes ou o linguini nero com camarão salteado. Há ainda bowls e saladas para poder desfrutar a qualquer hora do dia.

Para terminar a refeição, neste espaço da Pousada do Porto – Rua das Flores há diversas sobremesas para experimentar, como o bolo cremoso de chocolate com gelado de baunilha, o leite-creme, a torta de laranja, destacando-se ainda a trilogia com história, nome dado à sobremesa que reúne alguns dos doces conventuais mais apreciados: o toucinho do céu, a encharcada e ovos e a sericá com ameixa seca de Elvas; estes três doces são servidos com uma bola de gelado de canela para equilibrar os sabores.

Gonçalo Miller

O chef de Cozinha do P Gastro Bar, e autor desta carta, é o Duarte Catela. Tem 34 anos e é natural de Estremoz, vila do Alentejo. Iniciou a sua carreira profissional no grupo, desempenhando funções em diversas geografias, desde Sagres, até Palmela e Queluz. Foi evoluindo no grupo, revelando o seu talento dentro da rede das Pousadas de Portugal e assume agora este lugar de destaque na Pousada do Porto – Rua das Flores.

P Gastro Bar Pousada do Porto – Rua das Flores, Rua das Flores,Porto Contactos: tel. 229 766 400

No P Gastro Bar também é possível apreciar os vinhos ou cocktails, com brancos, rosés, verdes, tintos, e vinhos do Porto, vários tipos de cervejas, whisky ou gins na carta.