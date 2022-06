O jardim do Marriott Hotel, em Lisboa, é o palco de mais uma edição Hello Summer Wine Party, evento que já faz parte do calendário regular das festas da capital. Assim, a 17 de junho, sexta-feira, das 18h00 às 23h00, aquela unidade hoteleira vai encher-se de apreciadores das coisas boas da vida.

Esta, que já é a sexta edição, para além de ter mais de 200 vinhos em prova, vai contemplar dois espaços irresistíveis: “Be Sparkling” onde o espumante é a bebida de eleição; e “Summer Cocktails” by Enoport Wines, para relembrar as férias que estão quase. Não podia faltar o porco no espeto, uma seleção de deliciosas iguarias, muita música e, claro, muitos brindes.

Uma festa com três provas especiais, verdadeiras masterclasses, apresentadas por alguns dos melhores enólogos de Portugal, que prometem ser únicas e irrepetíveis, com vinhos provados em copos Schott Zwiesel.

Em Lisboa os holofotes estão apontados para os enólogos Jaime Quendera (Lisboa, Península de Setúbal, Alentejo); Osvaldo Amado (Douro, Bairrada, Dão, Alentejo, Brasil, entre outras regiões) e Álvaro van Zeller (descendente de uma família que há 14 gerações se dedica ininterruptamente ao negócio de vinhos Douro e Porto).

Os bilhetes de acesso às provas especiais, estão à venda nos locais habituais e têm um valor de 50 euros, bilhete que já inclui o acesso à festa e oferta de copo. Há, ainda, o bilhete especial All in One, que dá acesso às três provas especiais, à festa e ao copo, por apenas 100 euros. Estas provas estão condicionadas a apenas 25 “provadores” cada, convém garantir atempadamente o lugar, antes que esgote.

Os participantes poderão provar uma alargada seleção de vinhos e espumantes de produtores de muitas das regiões de Portugal, harmonizar com tábuas de queijos e enchidos e saborosas iguarias, dançar, conviver e espalhar muito glamour.

Os bilhetes para a Hello Summer Wine Party já estão à venda (a nível nacional) nos locais habituais, como Fnac, Worten, CTT ou El Corte Inglés, a nível nacional, online e no telemóvel a partir da app Fever.

Em pré-venda os bilhetes de acesso às festas custam 15 euros (single) e 25 euros (duplo), no dia da festa 20 euros e não haverá bilhetes duplos. Todos os bilhetes contemplam a oferta do copo.