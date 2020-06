As histórias para dormir são uma ótima forma de ajudar as crianças a relaxar na altura de irem para a cama. Mas numa fase como esta que estamos a passar devido à pandemia da covid-19, os adultos também vão gostar de ser mimados com uma historia para adormecer. Ainda para mais se for contada por uma celebridade.

A ideia partiu do New Museum, com sede em Nova Iorque (EUA), onde está a decorrer uma exposição digital intitulada "Bedtime Stories". O projeto tem como objetivo criar "uma sensação relaxante de união" e ajudar as pessoas a ultrapassar a atual pandemia e tudo o que a situação acarreta, como stresse e ansiedade.

Para pôr em prática o conceito, o museu convidou uma série de celebridades culturais conhecidas do grande público para ler contos, poemas ou capítulos de um livro que eles gostam. As gravações são todas caseiras, ou seja, foram feitas pelas próprias celebridades no conforto das suas casas.

De uma certa forma, esta é também uma maneira de ter pessoas que admiramos a fazer-nos companhia.

A primeira história é contada por Iggy Pop, outras já se seguiram. Pode ouvir todas elas através da página de internet do New Museum ou da sua página de Instagram.