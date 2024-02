O hotel The Lana, que abriu portas este mês no Dubai pela mão do grupo hoteleiro de luxo Dorchester Collection, foi o local escolhido para receber o Dior Spa.

Instalado no 29º piso, este é o primeiro espaço de beleza e bem-estar com a assinatura da maison francesa a ser inaugurado nos Emirados Árabes Unidos que irá estar em funcionamento a partir de abril de 2024.

"A experiência reside neste refúgio de experiências sensoriais, que oferece os melhores tratamentos de vanguarda, tecnologias de ponta e personalização de forma a combinar o máximo bem-estar e eficácia", refere a marca em comunicado sobre este projeto composto por cinco gabinetes individuais e uma suite dupla.

Para além da vista privilegiada para o bairro comercial de Business Bay e a Marasi Marina, a decoração deste espaço é marcada pelos tons claros e o icónico padrão Toile de Jouy que pretendem convidar ao relaxamento dos hóspedes mesmo antes de darem início aos tratamentos.

créditos: Dior divulgação

Sejam experiênciais inviduais ou em casal, neste espaço é possível escolher diferentes tratamentos corporais e faciais, onde se incluem ofertas criadas especificiamente a pensar no público masculino. "Com uma cúpula Iyashi, um futon e uma sala de beleza, cada um dos gabinetes tem as suas próprias características de forma a adaptar-se da melhor forma possível aos protocolos e aos desejos de cada cliente", pode ler-se.

No menu estão incluídos três tratamentos de assinatura que combinam beleza e bem-estar. O Escale at The Lana é um ritual de inspiração japonesa que convida ao relaxamento através de uma massagem que vai ajudar a libertar a tensão do corpo e das articulações), enquanto o Dior Stone Therapy destaca-se como uma massagem feita com recurso a pedras semi-preciosas colocadas ao longo do corpo aliada a um tratamento facial com microdermoabrasão). Por fim, o D-Sculpt é descrito como massagem reafirmante e adelgaçante que incorpora, entre outras coisas, o famoso método dry brushing.

Aqui é possível adquirir diferentes produtos da marca francesa, como é o caso das linhas de beleza Dior Prestige, L’Or de Vie, Rouge Premier e La Collection Privée Christian Dior.

Para aqueles que preferem passar o dia no spa da Dior mas não dispensam uma experiência de luxo única, o hotel disponibiliza um serviço onde os hópedes podem ser recolhidos por um motorista privado e transportados para o The Lana a bordo de um Rollys Royce feito por medida.

Para mais informações, clique aqui.