Avó Willow | Pocahontas (1995)

Imortalizada numa árvore, a avó Willow está sempre pronta a dar os melhores conselhos. Quando Pocahontas enfrenta qualquer dilema, Willow dá o apoio necessário, pintando o vento de novas cores. Uma avó sábia, com uma boa dose de humor à mistura.

Fa | Mulan (1998)

A tradição e o carinho são os valores mais importantes para Fa. Esta avó ama Mulan por aquilo que ela é, zelando pelo seu bem-estar. Entre grilos da sorte e rezas para obter a proteção de antepassados, Fa apenas quer o melhor para a sua neta. Com ela, aprendemos que os avós não olham a meios para proteger aqueles que amam.

Carl | Up (2009)

Carl é a prova viva de que os avós não se cingem às relações de sangue. Depois de uma vida preenchida ao lado da sua amada Ellie, dá de caras com Russell, um pequeno escuteiro entusiasmado pela aventura. No fim, aprendemos que os avós são quem cuida de nós, acompanhando os momentos mais especiais das nossas vidas.

Mama Coco | Coco (2017)

Mama Coco é a eterna abuelita. Eis a protagonista de um dos momentos musicais mais comoventes do panteão da Disney. É impossível não deitar uma lágrima ao som de “Lembra-te de Mim”, cantada pelo seu neto Miguel. Apesar das memórias irem desaparecendo, Mama Coco demonstra que o amor dos avós pelos netos nunca se esquece.

Tala | Vaiana (2016)

A avó Tala guia Vaiana, ao longo da sua jornada pelos oceanos. Tala demonstra um grande amor pelas suas raízes, sabendo que as respostas podem ser encontradas no mar. De personalidade excêntrica para a maioria, Tala partilhava histórias com Vaiana e compreendia-a melhor do que ninguém. Uma ligação muito especial, que transcende qualquer distância.

Alma Madrigal | Encanto (2021)

Enquanto matriarca, Alma Madrigal procura manter todos os membros da família unidos. Sabendo o que lutou para construir um lar, por vezes, choca com a protagonista Maribel. Eventualmente, o medo dá lugar a um amor profundo pela sua neta. De personalidade forte, é a alma de uma grande casa.

