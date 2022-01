É verdade, rir dá saúde e faz crescer! A 18 de janeiro, celebra-se o Dia Internacional do Riso. Porque não aproveitar para dar umas boas gargalhadas em família? As melhores histórias para rir a bandeiras despregadas estão, sem dúvida, no grande ecrã. Conheça 5 filmes cómicos para todas as idades.

Forrest Gump (1994)

40 anos de história dos Estados Unidos desfilam diante dos olhos de Forrest Gump (Tom Hanks). O rapaz com um QI abaixo da média enfrenta a estranha coincidência de estar presente em todos os acontecimentos importantes do seu tempo. Conhecer o John Lennon ou viver o caso Wategate? É caso para dizer “run, Forrest, run!”. Paramount Pictures / Divulgação Madagáscar (2005)

Os animais do zoo de Central Park tinham uma rotina calma, rodeados de fãs e tratadores que lhes faziam todas as vontades. Até que um dia acabam num navio que os leva até às praias de Madagáscar. Viver em liberdade, afinal, não é assim tão fácil. Das criaturas mais estranhas a uma estranha obsessão por bifes, estão lançados os dados para animar miúdos e graúdos. DreamWorks / Divulgação História de uma Abelha (2007)

Barry Bee Benson é uma abelha recém-formada, ansiosa por entrar no mercado de trabalho. Porém, fica desiludido com a sua única perspetiva de carreira: fazer mel. Ao sair da colmeia, Barry dá de caras com Vanessa, uma florista de Nova Iorque disposta a compreendê-lo. Desde um estranho relacionamento à vontade de processar a humanidade, os risos surgem onde menos se espera. DreamWorks / Divulgação Entrelaçados (2010)

O que acontece à Rapunzel quando finalmente escapa da torre? A Walt Disney Pictures responde com “Entrelaçados”, uma aventura repleta de romance, reviravoltas e… frigideiras! Prepara-te para rir até mais não na companhia de uma curiosa princesa e de um ladrão de tesouros profissional. O mundo lá fora nunca pareceu tão entusiasmante. Walt Disney Pictures / Divulgação Astérix: O Segredo da Poção Mágica (2018)

Os irredutíveis gauleses estão de volta para uma importante missão. Após uma queda durante a colheita de visco, o druida Panoramix chega à conclusão de que está na hora de encontrar o seu sucessor. Astérix e Obélix acompanha-o, assim, até à Gália, em busca de um jovem capaz de elaborar a famosa poção mágica. De zaragata em zaragata, a comédia está garantida. M6 Group, Mikros Image / Divulgação Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram