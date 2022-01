Tantos espetáculos online!

A Espetáculos Online é uma plataforma colaborativa, 100% gratuita, com o intuito de disponibilizar às famílias o melhor do teatro infantil. Há opções para todos os gostos neste catálogo de contos de fadas. “A Conferência dos Pássaros”, “A Casa Bem-Assombrada” e a “A História de Romeu e Julieta” são apenas algumas das peças disponíveis.

Regresso ao país das maravilhas

Já pode ver as aventuras da Alice, do coelho branco e do divertido Chapeleiro Louco em qualquer ecrã. A AM Live apresenta “Alice no País das Maravilhas” de Lewis Carroll, totalmente adaptado ao digital. Além de seguir as peripécias da história, as famílias podem mesmo mudar o rumo da narrativa! Uma experiência interativa disponível até dia 25 de janeiro.

Teatrinhos espontâneos

No início da pandemia, a equipa da Byfurcação criou pequenas histórias para ligar as famílias que estavam confinadas. Agora, pode ver e rever as suas favoritas no canal de Youtube da companhia. Todas as histórias são gravadas à primeira, tal e qual como no teatro ao vivo. Os pequenos lapsos fazem, assim, parte da emoção do momento.

Vamos lá caseirar?

O Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana traz as suas melhores peças para o online. No âmbito da magazine educativa “Caseirar”, surge um programa recheado com teatros, atividades de expressão dramática e outros espetáculos infantis. Miúdos e graúdos podem agora rever heróis como o Gato das Botas ou o Pinóquio em qualquer lado.

Por detrás da cortina virtual

Ao contrário do que seria comum durante a pandemia, a Companhia de Teatro de Almada manteve-se sempre próxima das famílias. Através de uma sala virtual, espetáculos inventivos, cheios de humor e com algumas das mais conhecidas caras do teatro português entram pelo seu ecrã adentro. Ver #TeatroEmCasa nunca foi tão fácil!