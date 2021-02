Depois do sucesso da estreia deste novo formato que Mário Daniel apresentou no passado dia 31 de janeiro, Virtual Magic terá a 2ª edição já no Dia dos Namorados.

Se não teve oportunidade de marcar presença online na estreia de Virtual Magic, assista agora a este espetáculo de magia, com a sua família ou com a sua cara metade, no conforto da sua casa.

Neste novo formato, Mário Daniel faz com que a sua magia atravesse o ecrã e aconteça, em direto, em casa de cada um.

Apesar da distância, os espetadores terão a oportunidade de interagir com a ação em tempo real, fazendo escolhas e tomando decisões que influenciarão o desenrolar do espetáculo, bem como de experienciar magia nas suas próprias mãos… mesmo através dos seus ecrãs.

Virtual Magic acontece via Zoom, às 17h30, e o bilhete tem um custo de 20 euros.