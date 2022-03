Dia do Pai: convide o melhor pai do mundo a experimentar atividades por todo o país

Dragões do Dia do Pai

Porto | atividade | 19, 20 Mar.: 10h-18h | M/0

O Museu do Futebol Clube do Porto tem tratamento especial para os pais, nos dias 19 e 20 de março. Além de entradas gratuitas, há muitas atividades divertidas para descobrir. A oficina “Pai Dragão: De Mãos Dadas” é uma escolha acertada para viver momentos de partilha de afetos e conhecimento num evento pedagógico.

Calçar os sapatos de corrida

Porto | corrida | 20 mar.: 9h | M/0

A 20 de março, o Porto recebe a 18.ª edição da ISAG – Corrida do Dia do Pai. Os heróis do nosso quotidiano estão a convidados a correr ao longo de dez quilómetros ou percorrer cinco quilómetros a caminhar, em redor do município de Matosinhos. Há opções para todos os gostos neste Dia do Pai desportivo.

Aventuras no laboratório

Porto e Lisboa | ateliê educativo | 19 Mar.: 15h | M/5

No Museu da Farmácia, os mais novos podem preparar um presente especial para oferecer aos papás. De experiência em experiência, nasce um presente cheiroso, perfeito para qualquer super-pai. O preço da atividade inclui ainda uma visita guiada ao museu para a criança e um acompanhante. Não perca esta oportunidade!

Peddy pai-per

Lisboa | peddy paper | 19 mar.: 10h-13h | M/6

A Time Travellers tem um plano muito especial, marcado para o Dia do Pai. No "Peddy Paper Lisboa para os Pequeninos", pais e filhos seguem um conjunto de pistas para descobrir uma capital cheia de segredos, recorrendo à imaginação. Deixe-se levar por uma tarde de curiosos quebra-cabeças.

Passinho de dança

Lisboa | dança | 19 Mar.: 10h-12h55 | M/3

A pensar nos pais cheios de ritmo, a Dance Spot convida as famílias a experimentar uma aula de dança gratuita. A escola oferece aulas de Hip-Hop, Ballet, Pop Dance e muito mais para viver uma manhã cheia de diversão. Entre as muitas surpresas, a Dance Spot oferece a inscrição a todos os que se inscreverem a 19 de março, com o plano de mensalidades STAR.

Abrir o apetite

Lisboa | masterclass | 19 Mar.: 11h | M/0

A Time Out Market celebra o Dia do Pai por aquilo que é conhecida: boa comida. Pais e filhos são desafiados a preparar um delicioso almoço, sob a orientação do chef Miguel Mesquita. O menu da masterclass inclui uma receita especial de Mac&Cheese e a confeção do apelidado “melhor hambúrguer do mundo”.

Pais científicos

Lisboa | oficina | 19 Mar.: 15h | M/6

O pai lá de casa adora ciência? O Museu das Comunicações tem o plano ideal. Na atividade “Dia do Pai – Mapa Científico”, as famílias convertem-se numa equipa de cientistas. Partindo da exposição “Vencer a Distância”, o objetivo está em desvendar os grandes mistérios científicos ligados às comunicações, como o som, a luz e a energia.

Foi o pai que me disse!

Lisboa | oficina | 20 mar.: 10.30h | 5 a 12 anos

O Padrão dos Descobrimentos propõe uma atividade dedicada ao pai enquanto maior herói de cada criança. Partindo da leitura do livro "Foi o Pai que me disse" de Pauline Martin e Astrid Desbordes, pais e filhos exploram mundos fantásticos, partilhando as suas impressões. No final, os mais pequenos recordam as suas melhores memórias com os pais, através da criação de uma tela especial.

Maravilhas do yoga

Faro | yoga | 19 mar.: 16h, 17h | M/2

Uma tarde com os pais também pode ser sinónimo de relaxamento. A Biblioteca Municipal de Faro convida pais e filhos a participar numa divertida aula de yoga. Num ambiente descontraído, todos podem aprender as maravilhas desta arte. A sessão das 16h é dirigida a crianças dos 3 aos 6 anos. Às 17h é a vez dos bebés até aos 3 anos experimentarem.